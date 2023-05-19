Дом, где поют хоры, обновят активисты «Том Сойер Феста» из Твери

Вот этот дом выбрали энтузиасты движения. Фото: Игорь Долгих

Улица Софьи Перовской в областной столице стала, можно сказать, настоящей зоной деятельности активистов движения «Том Сойер Фест - Тверь». Ребята уже почистили и покрасили там два старинных деревянных дома, на очереди еще один. Об этом они объявили в своем паблике.

Напомним, что «Том Сойер Фест» - это зародившийся в Самаре и охвативший многие города страны фестиваль сохранения исторической среды, где горожане-энтузиасты собственными силами восстанавливают облик старинных зданий: если надо, чинят, затем красят.

В нашем регионе первыми в это движение в 2018 году влились Кимры. Там активисты сейчас работают над своим третьим зданием. У них есть свой паблик в соцсети.

В Твери команда «Том Сойер Феста» собралась в 2020 году. Начали с деревянного дома № 7 по улице Староворобьевской. Работали под палящим солнцем с душой. Но… Там случился пожар, и у здания поменялся собственник. Новому владельцу дома продолжать сотрудничество с энтузиастами движения стало неинтересно.

Ребята не отчаялись и с тех пор почистили и покрасили два старинных деревянных дома на улице Софьи Перовской (№№ 27 и 17).

И вот объявлено, что новым объектом станет дом № 11 на той же улице Софьи Перовской (на пересечении с улицей Дмитрия Донского) в исторической части Твери - Затьмачье.

Это довольно большое деревянное одноэтажное строение с мансардой. В доме девять окон с прекрасными резными наличниками, а также красивая резная дверь с козырьком. Покрашено здание в серый (даже, можно сказать, серебристо-серый) цвет, но краска заметно пожухла.

У окон дома - прекрасные резные наличники. Фото: Игорь Долгих

Как рассказал «КП»-Тверь» инициатор и руководитель «Том Сойер Феста - Тверь» Игорь Долгих, в этом доме располагается детская школа хорового пения.

- Мы с ними пообщались, они положительно отнеслись к тому, что мы будем браться за работу над этим домом, - пояснил Игорь. - Они тоже, естественно, за своим домом тщательно следят, внутри и во дворике делают небольшой ремонт. Ценят его историю.

Он сообщил, что здание является образцом деревянной застройки этой части города второй половины XIX века, как в принципе и все подобные дома там.

- Подробно об истории этого дома, о том, кто его строил, кто жил, мы еще не узнавали, но собираемся делать это по ходу сезона работы, - заметил активист.

Дверь также красива. Фото: Игорь Долгих

- Какой спектр работ собираетесь провести?

- Тут, как обычно, мы снимем струю краску, ошкурим, а потом покрасим фасад. Использовать будем такую же серую краску, просто обновим облик дома, - ответил Игорь. - Также и наличники покрасим. Мы пока не оценивали, что еще нужно будет сделать, подробный осмотр чуть позже запланирован. Но какой-либо серьезный ремонт делать точно не будем, потому что такими компетенциями не обладаем.

Сейчас костяк команды «Том Сойер Феста» в Твери составляет 14 человек.

- Есть также волонтеры, скажем так, на удаленке, - рассказал Игорь. - Это те ребята, которые в Твери непосредственно не находятся. Кто-то живет в Москве, кто-то еще в других городах, но они к нам периодически приезжают, когда у них свободное время есть, помогают нам.

Основатель движения в Твери также отметил, что если у кого-то из горожан или гостей областной столицы появится желание присоединиться к работе ребят над домом, то можно просто добавиться в паблик в соцсети и следить за новостями и объявлениями о выходе на объект:

- Даже не надо предварительно писать нам, просто, когда мы объявим о сборе на работу над домом, можно прийти туда и всё. Мы всегда рады новым волонтерам.