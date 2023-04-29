Что изменится в Тверской области в мае 2023 года

Что изменится в Тверской области с 1 мая 2023 года Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В мае в России вступает в силу ряд нововведений, касающихся жизни граждан. Коснутся они и Тверской области. Кроме того, в регионе запланированы праздничные мероприятия, а в Твери стартуют гидравлические испытания на теплосетях.

Рассказываем, какие изменения ждут жителей Верхневолжья в мае 2023 года.

Доставка пенсий

С 1 мая вступает в силу новый закон, касающийся доставки пенсий.

Получить деньги через сторонние организации будет нельзя. Выплаты производятся через банк на счет дебетовой карты или через Почту России: лично в отделении в отделении почтовой связи или на дом их принесет почтальон.

Переход на новые правила произойдёт автоматически.

Вступает в силу новый закон, касающийся доставки пенсий Фото: Даниил ОПАРИН

Выплаты ветеранам

К 9 Мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Тверской области, получат повышенные единовременные выплаты. Об этом ранее в прямом эфире рассказал губернатор Игорь Руденя.

Размер выплаты увеличен с 15 000 до 25 000 рублей.

Размер выплаты для жителей блокадного Ленинграда, осаждённого Севастополя, для бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и вдов погибших участников Великой Отечественной войны составит 15 000 рублей. Для вдов умерших участников войны, детей войны и тружеников тыла - 5 000 рублей.

Также материальную помощь к 9 Мая получат родители и вдовы Героев Российской Федерации.

Проезд без билета

Весь май ветераны Великой Отечественной войны смогут в упрощенном порядке бесплатно ездить на пригородных поездах в Тверской области.

Оформление специального билета им не потребуется. Для прохода через турникет достаточно предъявить ветеранское удостоверение.

Возможность безбилетного проезда получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Право бесплатного проезда доступно также одному сопровождающему ветерана.

Продажа автомобилей через Госуслуги

С 1 мая 2023 года на портале Госуслуг станут доступны онлайн-сделки купли-продажи автомобилей. Услугу смогут оформить физлица на продажу автомобилей с пробегом.

Все имеющиеся штрафы за нарушение ПДД останутся за бывшим владельцем. Новые штрафы, полученные покупателем, прежнему хозяину приходить не будут, даже если машине не переоформлена.

Новый автобусный маршрут

С 1 мая в Твери и Калининском районе начнёт работать новый автобусный маршрут «Транспорта Верхневолжья» №207 «Комбинат строительных материалов №2» – СНТ «ТВЗ».

Маршрут №207 будет возить дачников до СНТ за деревней Аввакумово.

Автобус малого класса ежедневно будет выполнять 11 рейсов.

Новый автобусный маршрут заработает с 1 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночные репетиции парада Победы и ограничение движения

Ночные репетиции Парада Победы в Твери пройдут до 7 мая. На время мероприятий перекрывают улицу Советскую от Смоленского переулка до Тверского проспекта.

На генеральной репетиции 7 мая будет участвовать не только личный состав подразделений, задействованных в шествии, но и военная техника.

Движение и парковка транспорта ограничены: с 22:00 вечера до часу ночи 2, 4 и 7 мая.

Также площадь Михаила Тверского, улица Советская и прилегающие улицы будут перекрыты на время проведения Парада Победы 9 мая. Программа праздника пока не обнародована.

Отключения горячей воды

В мае в Твери начинаются гидравлические испытания на теплосетях. Работы пройдут в несколько этапов и будут сопровождаться отключением горячего водоснабжения во всех районах города.

Как уточнили в ресурсоснабжающей организации, отключение горячей воды на всех этапах будет происходить с 10:00 утра определённого числа, а включение - до 9:00 обозначенной в графике даты.

Первый этап отключений стартует 10 мая в Заволжье.