В Тверской области увеличат размер выплаты ко Дню Победы для участников Великой Отечественной войны

Губернатор сообщил о решении увеличить размер выплаты в прямом эфире. Фото: ПТО

Размеры областных единовременных выплат к Дню Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны будут увеличены. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в ходе прямого телеэфира 20 апреля.

В этом году единовременные региональные выплаты к Дню Победы получат более 60 тысяч жителей Тверской области.

Размер выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной войны будет увеличен с 15 до 25 тыс. рублей.

Размер выплаты для жителей блокадного Ленинграда, осаждённого Севастополя, для бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и вдов погибших участников Великой Отечественной войны составит 15 тыс. рублей. Для вдов умерших участников войны, детей войны и тружеников тыла – 5 тыс. рублей.

Игорь Руденя сообщил также, что в этом году единовременную выплату к Дню Победы получат родители и вдовы погибших Героев Российской Федерации.

Для получения выплаты никакие заявления не понадобятся. Все средства поступят до 9 мая через почту или банки.

Игорь Руденя также рассказал о том, что в преддверии Дня Победы будет издана книга «Ржевская битва. 80 лет подвигу». В ней содержатся с архивные сведения и фотографии, многие из которых ранее не публиковались.