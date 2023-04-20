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НовостиОбщество20 апреля 2023 20:20

В Тверской области увеличат размер выплаты ко Дню Победы для участников Великой Отечественной войны

О том, что принято такое решение, сообщил глава региона
Алексей АНДРЕЕВ
Губернатор сообщил о решении увеличить размер выплаты в прямом эфире.

Губернатор сообщил о решении увеличить размер выплаты в прямом эфире.

Фото: ПТО

Размеры областных единовременных выплат к Дню Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны будут увеличены. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в ходе прямого телеэфира 20 апреля.

В этом году единовременные региональные выплаты к Дню Победы получат более 60 тысяч жителей Тверской области.

Размер выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной войны будет увеличен с 15 до 25 тыс. рублей.

Размер выплаты для жителей блокадного Ленинграда, осаждённого Севастополя, для бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и вдов погибших участников Великой Отечественной войны составит 15 тыс. рублей. Для вдов умерших участников войны, детей войны и тружеников тыла – 5 тыс. рублей.

Игорь Руденя сообщил также, что в этом году единовременную выплату к Дню Победы получат родители и вдовы погибших Героев Российской Федерации.

Для получения выплаты никакие заявления не понадобятся. Все средства поступят до 9 мая через почту или банки.

Игорь Руденя также рассказал о том, что в преддверии Дня Победы будет издана книга «Ржевская битва. 80 лет подвигу». В ней содержатся с архивные сведения и фотографии, многие из которых ранее не публиковались.