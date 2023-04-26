Ночные репетиции Парада Победы 9 мая 2023 года в Твери: когда начнутся, где пройдут

Репетиции Парада пройдут на Советской в Твери. Фото: ПТО

Ночные репетиции Парада Победы в Твери пройдут с 27 апреля по 7 мая в центре города. Для отработки парадных построений на это время перекрывают улицу Советскую от Смоленского переулка до Тверского проспекта. Паркинг в эти часы здесь запрещён.

Репетиций будет четыре. На последней, генеральной репетиции 7 мая будет не только личный состав подразделений, задействованных в шествии, но и военная техника.

Итак, репетиции Парада Победы в Твери проводятся:

- с 22:00 вчера 27 апреля до часу ночи 28 апреля;

- с 22:00 вечера 2 мая до часу ночи 3 мая;

- с 22:00 вечера 4 мая до часу ночи 5 мая;

- с 21:00 вечера 7 мая до часу ночи 8 мая (генеральная репетиция).

Автомобилистам в эти часы лучше продумывать объезд.

Тем же, кто решит посетить репетиции сообщаем , что на генеральную репетицию вход будет строго по бейджам, без пропусков близко рассмотреть прохождение техники не получится.