Кому в Твери отключат горячую воду в мае

В мае начнутся плановые отключения горячей воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

25 апреля в Твери отключили отопление в жилых домах. Наступила теплая пора. Близятся первые плановые отключения горячей воды в городе из-за гидравлических испытаний и сезонных ремонтов на сетях. И начнутся эти отключения уже в мае.

График опубликовала «Тверская генерация». Указано, что отключение горячей воды на всех этапах будет происходить с 10:00 определённого числа, а включать будут до 9:00 обозначенной в графике даты.

С 10 по 24 мая

Заволжский район

1-й Розы Люксембург пер., 6;

1-я Силикатная ул., 3, 7, 11, 13а;

2-я Осипенко ул., 4, 8, 10, 18, 20, 24;

2-я Серова ул., 2, 6, 8, 10, 12, 33;

2-я Силикатная ул., 2/21, 2 к. 2, 4, 6;

Академика Туполева ул., 101, 103, 107, 109, 112/24, 113, 115, 116, 116 к. 2, 116 к. 3, 118;

Алексея Томского ул., 4, 6/2, 8/1, 12, 14;

Малый Заводской пр-д, 12;

Маяковского ул., 44, 48;

Пржевальского ул., 14/50, 18/8, 55, 55а, 57, 58, 58 к. 1, 59, 60, 61, 62, 64, 64 к.1, 66, 68, 70;

Розы Люксембург ул., 96, 98, 100, 102.

С 11 по 25 мая

Заволжский район

1-й Вагонников пер., 2, 43;

1-я Вагонников ул., 46;

1-я Поселковая ул., 3, 5, 7, 8, 8а;

2-я Красина ул. 68, 72, 74, 76, 80, 82;

2-я Металлистов ул., 8;

4-й Металлистов пер., 5, 7;

Артюхиной ул., 1б, 1в, 3, 5, 7, 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к. 3, 9 к. 4, 11 к. 1, 11 к. 2, 11 к. 3, 11 к. 4, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 15д, 24 к. 1, 24 к. 3, 24 к. 4, 24 к. 5, 26, 32;

Веселова ул., 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34/28, 35;

Дорошиха, 1;

Зинаиды Тимофеевой ул., 3, 4, 6, 7, 8, 9;

Иртыша наб., 31, 33, 35;

Луначарского ул., 1, 3, 3 к. 1, 4, 5, 5 к. 1, 6, 7, 7/36, 8, 9, 9 к. 1, 10, 12, 26, 30, 32, 32 к. 1, 32 к. 2, 34, 36;

Молодежный б-р, 1, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3, 5, 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3, 8 к. 1, 8 к. 2, 12, 14, 15, 16;

Оборонная ул., 1, 3, 5, 7, 8, 9/27, 10;

Паши Савельевой ул., 2, 2 к. 2, 3, 5, 6, 6 к. 1, 6 к. 2, 7, 9, 10, 14, 15, 15 к. 2, 17, 19, 21, 23, 23 к. 1, 23 к. 2, 23 к. 3, 27, 33 к. 1, 33 к. 2, 35 к. 1, 35 к. 2, 35 к. 4, 37 к. 1, 37 к. 6, 39 к. 1, 39 к. 3, 39 к. 4, 39 к. 5, 48, 48 к. 1, 48 к. 2, 52, 52 к. 1, 52 к. 2, 52 к. 4;

Перекопский пер., 2, 4, 6, 11, 11а, 13а, 15, 15а;

Петербургское ш., 4, 4в, 4г, 4д, 4е, 7а, 9, 9а, 9б, 10 к. 1, 10 к. 2, 12, 14 к. 1, 14 к. 2, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 к. 1, 38 к. 1, 43, 45, 45а, 47, 47б, 49, 49 к. 2, 50, 50 к. 1, 51, 51а, 51б, 51в, 51 к. 6, 53, 54/2, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82/2, 86, 89, 91, 95а, 111, 113, 115 к. 1, 115 к. 2, 116, 118, 120, 122, 124;

Седова ул., 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 5, 5а, 7а, 7б, 7в, 55, 57, 120а, 120б, 124а; Фрунзе ул., 2, 4, 6, 8 к. 1, 8 к. 2, 10, 12, 14, 16, 20, 24;

Хромова ул., 3а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 7 к. 2, 8, 8а, 9, 9 к. 2, 10, 10 к. 1, 11, 12, 12а, 13 к. 1, 13 к. 2, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18 к. 1, 18 к. 2, 18 к. 3, 19, 21, 22, 23, 23 к. 1, 23 к. 2, 27, 27 к. 2, 27 к. 1, 29, 31;

Цветочная ул., 2, 4, 6, 8.

Центральный район

Андрея Дементьева ул., 2, 23, 29, 36/38, 37, 39, 48, 50;

Вагжанова ул., 1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 12, 16;

Вагжановский пер., 2, 6, 9, 14;

Вокзальная ул., 4, 5, 5 к. 1, 6, 8, 12/22, 16;

Вольного Новгорода ул., 1, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 к. 1, 19 к. 2, 21;

Жигарева ул., 44, 46;

Индустриальная ул., 2, 13а;

Крылова ул., 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 21, 22, 26, 28, 29/40, 30;

Медниковская ул., 24;

Михаила Тверского пл., 1, 4, 5;

Новоторжская ул., 22, 22а, 22 к. 1;

Пушкинская ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 20, 22;

Радищева б-р, 47, 49;

Рыбацкая ул., 1/48, 3, 4, 42, 44;

Салтыкова-Щедрина ул., 44;

Серебряная ул., 3, 5, 7;

Симеоновская ул., 87, 89;

Смоленский пер., 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 32;

Советская ул., 9, 15, 17, 19, 23 к. Б, 25, 27, 29, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 к. 1, 54 к. 2, 56 к. 1, 56 к. 2, 60, 62, 64;

Степана Разина наб., 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 42;

Студенческий пер., 40, 42;

Татарский пер., 29;

Тверской пр-т, 16, 18;

Трехсвятская ул., 49;

Чернышевского ул., 1.

Московский район

Гагарина пл., 2;

Малая Самара ул., 2, 7, 9, 9 к. 1, 20;

Московская ул., 1, 10, 24 к. 1, 24 к. 2, 24 к. 3, 76, 78, 80, 82, 86а, 95/14, 99, 111, 114;

Реки Лазури наб., 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 7;

С 15 по 29 мая

Заволжский район

Сахаровское ш., 5, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 20, 22, 24, 24а, 26.

С 22 мая по 5 июня

Московский район

Посёлок Керамического Завода, 5; Московское ш., 35.