Коронавирус в Твери, последние новости на 29 августа 2022: Татьяна Голикова в Старице, Сальвадор Дали в Твери, и горящая подстилка

Не смотря на коронавирус, жизнь в регионе не замерла. Коллаж Олега ЗИНЧЕНКО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 29 августа 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболело 249 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 169 651 случай заражения.

Выздоровели 163 009 пациентов (+25).

Умер 2762 человека (+2).

Госпитализированных за минувшие сутки - 1 человек.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2% (по стране в целом - 7,4%).

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 58 205 (+93) случая заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 12 800 (+16)

Ржев 9131 (+11)

Калининский район 7345 (+12)

Вышневолоцкий городской округ 6784 (+8)

Торжок 5532 (+2)

Кимры 5101 (+8).

Графика: ПТО

Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили с рабочим визитом Старицу. Они проверили ход строительства поликлиники Старицкой ЦРБ.

Новая поликлиника Старицкой ЦРБ рассчитана на 200 посещений взрослого населения в смену и на 100 детского.

В ходе визита Игорь Руденя и Татьяна Голикова обсудили вопросы привлечения и закрепления в муниципальном образовании медицинских кадров.

2 сентября, в Тверском городском музейно-выставочном центре откроется выставка знаменитого испанца Сальвадора Дали «Сюрреализм – это Я» (12+).

Посетители увидят оригиналы графики мастера. А в зале мультимедиа можно будет посмотреть анимированные варианты тех же работ.

Выставка будет работать два месяца - до 30 октября.

28 августа в Оперативную дежурную службу Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Тверской области поступила информация о загорании лесной подстилки в районе деревни Новошино Конаковского района.

На место по сигналу убыли силы пожаротушения. Пожар удалось локализовать.