В Тверь привезут графику Сальвадора Дали

Анонс выставки на сайте музейно-выставочного центра mvc-tver.ru

В ближайшую пятницу, 2 сентября, в Тверском городском музейно-выставочном центре откроется выставка знаменитого испанца Сальвадора Дали «Сюрреализм – это Я» (12+).

Посетители увидят оригиналы графики мастера. А в зале мультимедиа можно будет посмотреть анимированные варианты тех же работ.

Ещё организаторы уверяют, что гости смогут сделать фото на знаменитом диване в форме губ. Правда, оригинал ли это или копия — не сообщается.

Выставка будет работать два месяца - до 30 октября.

Цена билетов для льготников, включая обладателей Пушкинских карт — 350 рублей. Для всех остальных — 400 рублей.

Понедельник и вторник — выходные дни. В среду, четверг и пятницу музей работает с 11:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00.