Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили Старицу

Делегация возле здания строящейся поликлиники. Фото: ПТО

28 августа зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили с рабочим визитом Старицу. Они проверили ход строительства поликлиники Старицкой ЦРБ.

В настоящее время подрядчик приступил к завершению строительства: выполнено устройство перегородок, стяжка полов, ведётся прокладка внутренних и наружных инженерных сетей, обустраивается фасад, выполняются кровельные работы, благоустраивается территория.

Новая поликлиника Старицкой ЦРБ рассчитана на 200 посещений взрослого населения в смену и на 100 детского.

В ходе визита Игорь Руденя и Татьяна Голикова обсудили вопросы привлечения и закрепления в муниципальном образовании медицинских кадров.

В состав делегации также вошли председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев и глава Старицкого района Сергей Журавлёв.

Закончив рабочий визит, гости отправились в Старицкий Свято-Успенский монастырь, где проходил праздник для первоклассников. Там к ним присоединился председатель Совета Фонда возрождения Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.