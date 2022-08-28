В Конаковском районе пожарные не дали разгореться лесному пожару

В этот раз лесной пожар удалось предотвратить. Фото: Олег РУКАВИЦЫН, Яндекс карты.

28 августа в Оперативную дежурную службу Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Тверской области поступила информация о загорании лесной подстилки в районе деревни Новошино Конаковского района.

На место по сигналу убыли: Пожарно-спасательная часть - 15, оперативная группа Конаковского пожарно-спасательного гарнизона, представители лесозащитного противопожарного центра «Тверьлес» и представители лесничества.

Угрозы населённым пунктам не возникло.

В 17:00 была объявлена локализация возгорания.

Напомним, сутками ранее в регионе дважды горела лесная подстилка.