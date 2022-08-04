Памятник Кругу, Нилова пустынь и «Рюмка»: 41 достопримечательность Тверской области вошла в рейтинг Яндекса «Достопримечательности России»

Памятник Михаилу Кругу стал вторым по популярности в России - в категории установленных в XXI веке памятников людям. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Сорок одна тверская достопримечательность попала в список самых знаменитых и популярных культурных достопримечательностей в стране.

Любопытное исследование провели специалисты Яндекса. Они составили рейтинг «Достопримечательности России», в который вошло 2295 мест и объектов. 41 из них (или 1,8%) находится в Тверской области.

В рейтинг вошли только те достопримечательности, у которых есть своя страничка на Википедии* и про которые пользователи из других городов задали не менее 500 запросов в поисковике за год.

Ранжирование происходило по числу запросов. Главной российской достопримечательностью, конечно же, стал Государственный Эрмитаж. Следом идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган. Замыкает пятёрку Большой Екатерининский дворец.

МОНАСТЫРИ, УСАДЬБЫ, ТЕАТРЫ

Самая популярная тверская достопримечательность - Нилова пустынь. Знаменитый монастырь вошёл лишь во вторую сотню рейтинга: расположился на 131-м месте. На втором месте среди тверских знаменитых мест - затопленная Калязинская колокольня, на третьем - памятник Михаилу Кругу (который так нелюбим чиновниками и на самом деле является городской скульптурой, но пусть уж будет памятник).

В список, что неудивительно, вошли усадьбы и храмы, возведённые в Тверской области гениальным архитектором-палладианцем Николаем Львовым: Василёво, Знаменское-Раёк, Борисоглебский монастырь. Есть и современные достопримечательности, например небезызвестная «Рюмка» в центре Твери.

Отметились в списке наши театры: драматический, Театр кукол, а также Кимрский театр драмы и комедии.

Странно было бы не увидеть в рейтинге мемориала Ржевскому солдату. Однако удивило место: только 2012-е среди всех знаменитых российских достопримечательностей. Возможно, все и без запросов в сети знают, где находится этот монумент и как до него добраться.

ЧТО ЗА МОСТ ТАКОЙ?

Не обошлось без небольших «ляпов». Так, Императорский путевой дворец назван просто Путевым дворцом. Именно это сокращённое название до сих пор более известно и популярно, несмотря на все старания вернуть дворцу более гордое имя.

Но дворец-то в любом случае путевой, так что не страшно. А вот с мостом действительно нехорошо вышло. Старый мост в Твери, который тоже вошёл в список наших популярнейших достопримечательностей, назвали на нынешний корявый манер Староволжским. Это уже совсем ерунда. Истинное название моста - Старый. Ну, если очень хочется, Старый Волжский мост. Своё название он получил потому, что, будучи открытым в 1900 году, стал первым в городе постоянным мостом через Волгу. Однако по каким-то причинам в последние годы названия «Староволжский» и «Нововолжский» (для Нового моста) стали очень широко растиражированы…

КРУГ ПРОТИВ ЦОЯ

Из памятников конкретным персонам в список вошли лишь два: Михаилу Кругу и Афанасию Никитину.

Кстати, памятник Михаилу Кругу, который неоднократно пытались убрать из центра города, стал вторым по популярности в России (в категории установленных в XXI веке памятников людям)! Вот так-то. Обогнал бронзовый Михаил Круг даже Ивана Грозного (Орёл), Михаила Калашникова (Москва) и Виктора Цоя (Окуловка). А опередили знаменитого шансонье лишь Минин с Пожарским в Москве.

Остальные наши достопримечательности в топы различных категорий не попали.

НАМ БЫ КОЗЛА…

Изучая рейтинг, мы заметили, что большой популярностью в других регионах пользуются памятники различным животным - настоящим и выдуманным. Это, например, котёнок с улицы Лизюкова и Белый Бим в Воронеже, тюлень в Архангельске, «памятник счастью» в Томске (на нём изображён сытый волк из мультфильма «Жил-был пёс»), питерский Чижик-пыжик, конечно. А у нас таковых (по крайней мере, известных) нет.

А мог бы быть! Думается, тверской козёл, негласный символ нашего города, стал бы не менее популярным в стране: животное то какое колоритное! Но почему-то городу такие арт-объекты не нужны. Жабу каменную (помните?) и ту с Радищева убрали.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ТВЕРСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ, ПОПАВШИХ В РЕЙТИНГ

131-е место - Нило-Столобенская пустынь, XVI век

358-е место - Калязинская колокольня, XVIII век

402-е место - памятник Михаилу Кругу, XXI век

420-е место - усадьба Василёво, XVIII век

454-е место - Тверской Путевой дворец, XVIII век

531-е место - Тверской театр драмы, XVIII век

596-е место - Академическая дача, XIX век

605-е место - Старицкий Успенский монастырь, XVI век

609-е место - Двор Пролетарки, XIX век

613-е место - усадьба Знаменское-Раёк, XVIII век

641-е место - Новоторжский Борисоглебский монастырь, XI век

688-е место - Николаевский Малицкий монастырь, XVI век

710-е место - памятник Афанасию Никитину, XX век

712-е место - усадьба Степановское-Волосово, XIX век

805-е место - Тверской театр кукол, XX век

1083-е место - Оршин монастырь, Калининский район, XVI век

1203-е место - усадьба Домотканово, XVIII век

1325-е место - усадьба Вульфов в Берново, XVIII век

1605-е место - Бизнес-центр «Тверь» («Рюмка»), XX век

1607-е место - усадьба Прямухино, XVIII век

1626-е место - Старый мост в Твери, XIX век

1633-е место - Кимрский театр драмы и комедии, XX век

1637-е место - Вышневолоцкий Казанский монастырь, XIX век

1699-е место - Музей тверского быта, XX век

1705-е место - церковь Белая Троица, XVI век

1801-е место - Отроч монастырь, XIII век

1876-е место - Христорождественский монастырь, XVI век

1906-е место - Богоявленский собор в Вышнем Волочке, XIX век

1974-е место - Жёлтиков монастырь, XIV век

2004-е место - Ольгин монастырь, XX век

2012-е место - Ржевский мемориал Советскому солдату, XXI век

2024-е место - Николо-Теребенская пустынь, XVIII век

2054-е место - Житенный монастырь, XVIII век

2074-е место - Свято-Тихоновский монастырь, XVII век

2143-е место - Вознесенский собор в Твери, XVIII век

2195-е место - обелиск освободителям Ржева, XX век

2214-е место - Клобуков монастырь, XV век

2225-е место - парк Победы в Твери, XX век

2269-е место - Церковь Рождества Богородицы, XIV век

2292-е место - Дом ворошиловских стрелков, XX век

2294-е место - Городской сад Твери, XX век

А КАК У СОСЕДЕЙ

Московская область - 115 достопримечательностей, самая знаменитая - парк «Патриот» (6-е место общего рейтинга).

Ярославская область - 65 достопримечательностей, самая знаменитая - Ростовский кремль (170-е место общего рейтинга).

Новгородская область - 46 достопримечательностей, самая знаменитая - памятник «Тысячелетие России» (53-е место общего рейтинга).

Тверская область - 41 достопримечательность, самая знаменитая - Нилова пустынь (131-е место общего рейтинга).

Псковская область - 32 достопримечательности, самая знаменитая - Псково-Печёрский монастырь (58-е место общего рейтинга).

Смоленская область - 23 достопримечательности, самая знаменитая - Смоленская крепость (168-е место общего рейтинга).

Вологодская область - 21 достопримечательность, самая знаменитая - Ферапонтов монастырь (163-е место общего рейтинга).

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