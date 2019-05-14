Чиновники Твери попросили объяснить заслуги козла перед народом

Есть в Твери замечательное место, эдакая символичная значимая точка. И если где-то все дорогие ведут в Рим, то в нашем городе все дороги ведут к пересечению улицы Трехсвятской и бульвара Радищева.

Сегодня этот пятачок украшают часы, которые, надо честно сказать, периодически не работают. И тогда историк, член Геральдического совета при Президенте РФ Владимир Лавренов подумал: а почему бы не поставить в таком значимом месте значимую для Твери скульптуру... козла.

ВОЗДАДИМ ДОЛЖНОЕ ИСТОРИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЖУ!

Владимир Ильич, который, кстати, в этой теме уже много лет (с 2008 года он возглавляет знаменитый Музей козла), даже образец для памятника нашел: крестообразную фаянсовую статуэтку 1969 года, автором которой является художник Конаковского фаянсового завода Владимир Сергеев.

- Лучшего варианта для воплощения в бронзе не найдешь, - уверен историк. - Эта удачная композиция идеально вписывается в пересечение улиц. А главное, она тверская и о тверском, так как отражает этапы истории нашей страны, в том числе нашего города.

Сказано - сделано. Владимир Ильич написал подробное письмо-предложение в администрацию Твери. Написал, надо честно признаться, давно. Ответ, который пришел от чиновников, кандидата исторических наук, мягко говоря, удивил.

- Там есть пункт, который и вовсе поставил меня в тупик. Например, предлагают представить подборку документов, подтверждающих заслуги «увековечиваемого лица». Памятники рыбаку и семье были установлены очень быстро и, думаю, без особой документации, которую затребовали у меня. Почему же мне так ответили чиновники? Думаю, это вопрос не к первым лицам города, а к исполнителям, которые, ссылаясь на законы и постановления, отвечали по шаблону. Или в данном случае мы видим просто невнимательное чтение.

На вопрос, отчаялся ли он и каким будет его следующий шаг, Владимир Ильич отвечает: «Я думаю, что из этой ситуации нужно выходить совместно. В первую очередь обращаться к общественности, встречаться с людьми, которые подписывали этот документ. Думаю, не все еще потеряно».

Фрагмент письма, ответа из администрации ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

МЫ ОБРЕЧЕНЫ СТАТЬ ТУРИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ

Любопытно: если еще четыре года назад на продвижение «козлиной темы» народ реагировал по-разному, в большей степени выступая против, то сегодня ситуация в корне изменилась. Владимир Лавренов уверен: происходит возрождение чувства юмора. Люди перестают бояться, потому что у них формируется свое мнение.

- Я бываю во многих местах. И, если честно, не понимаю нашего отношения в данному животному. Кстати, даже в Москве есть памятник козлу на мотоцикле. Почему тогда в Твери, городе «козлиной славы», его нет?

Я уверен, что арт-объекты нужно устанавливать. И много их не бывает. Например, недавно я был в Бобруйске. Это ничем не примечательный город в Белоруссии. Так там аж 12 памятников бобру. А у нас ни одного козла.

Сегодня мы много говорим о туризме. Так вот, городская скульптура является одним из способов привлечения внимания и туристов, и горожан, потому что это приятно и радостно. Козлу можно что-то натирать – рога, копыта, еще что-то. А если вокруг этого создать мифологию, то все «Ласточки» из Москвы в Тверь будут забиты. Я убежден: мы обречены стать туристическим центром, и не использовать это было бы преступлением.

Владимир Лавренов - если такую скульптуру установить в Твери, то все «Ласточки» будут забиты туристамиФото: Ирина ТАРАСОВА

ПОЧЕМУ КОЗЁЛ?

Тверской козел – это более древний символ, чем тверской герб. Древнее региональное прозвище тверичан - тверские козлы - известно с XIV века. Геральдическая композиция, которая может считаться основной для тверского герба, тоже сформировалась примерно в XIV веке, но сам тверской герб, который мы знаем, появился в XVI веке.

Когда сегодня говорят о козлах, возникает впечатление какого-то сленга или оскорбления. Однако на Руси это выражение характеризовало мужчину упрямого, упорного, с замечательными джентльменскими качествами. Это своеобразный эквивалент слова «мачо». Такое трудно представить современному человеку, но это слово никогда не было оскорблением. В Музее козла есть фотография времен Первой мировой войны, на которой молодой человек написал несколько слов своей девушке, провожавшей его на войну: «Люби и помни своего козла». И дата – 23 августа 1916 года.

Кстати, напротив НИИ-2 стояли два козла. Так куда же они делись?

Оказывается, эта городская скульптура была разрушена в 70-е годы XX века. Вообще в это время была как бы «спецоперация» против козлов. Все изображения, которые были как-то связаны с козлами, безжалостно уничтожались и в городе, и в области. В том числе памятник на границе с Новгородской областью возле села Куженкино. С вокзала были сбиты все козлиные маски, только одна сохранилась в железнодорожном музее. Из путеводителей вымарывались все упоминания о тверских козлах. Криминальная культура проникла в умы и сердца людей, и слово «козёл» стало ассоциироваться с другой традицией.

К слову, Владимир Лавренов написал книгу про козлов «Возмутитель спокойствия», и там эта проблема раскрывается. Связана она, как и все самое предсказуемое, с личностью человека - на тот момент управлявшим областью Павлом Леоновым, который был родом с Сахалина, где, как известно, много сидельцев с их пониманием слова «козёл». Инициатива уничтожения тверских козлов принадлежала именно ему.

Второй момент уничтожения козлов был связан с тем, что некоторые видели его схожесть с всесоюзным старостой Михаилом Ивановичем Калининым.

Так, в 1967 году произошел большой казус. К 50-летию Октября был объявлен конкурс на лучший герб Калинина. Использовать старый тверской герб было нельзя, так как там были корона и христианская эмблема. Победителем конкурса стал проект, где был нарисован золотой козел в красном поле, на нем была надпись «Калинин». Проект опубликовали в молодежной газете, но потом поняли, что козёл Калинин - это странно, и конкурс был закрыт.

Разговор на эту тему с Владимиром Лавреновым можно послушать перейдя по ссылке >>>.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Козловы всех стран соединятся в четвёртый раз!

18 мая, уже в четвертый раз, в Твери пройдет фестиваль «Козловы всех стран, соединяйтесь!».

Фестивальная площадка развернется на улице Трёхсвятской. Там можно будет поучаствовать в прыжках через козла, распилить на козлах брёвна, потягаться силой, посетить Музей козла.

Гости праздника узнают истории тверских козлов, примут участие в мастер-классах по изготовлению козликов и козочек из разных материалов, сыграют в домино, поищут козла на тематическом квесте.

Все те, чья фамилия имеет отношение к козлам, получат особые подарки и привилегии. А вот Волковым в этот день придется несладко, для них будет отведена специальная площадка.

- В этом году мы попытаемся провести первый чемпионат России по «забиванию козла» в Твери. Участники этого замечательного действа уже собраны. Победитель получит медаль, которых сохранилось в России только две: одна в Эрмитаже, другая у нас, это медаль «Знатному козлу», - уточняет Владимир Лавренов, который, кстати, сам в домино играть не умеет.

Фестиваль начнется в 12.00 на ул. Трёхсвятской за ТЦ «Олимп».

За основу памятника Владимир Лавренов предложил взять крестообразную фаянсовую статуэтку 1969 годаФото: Ирина ТАРАСОВА