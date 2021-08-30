«Сначала эти памятники нужно спасти»: Архитектурные ансамбли Николая Львова в Тверской области хотят включить в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Так сегодня выглядит главный дом усадьбы Митино. Фото: Нина Лопатина.

Усадьбы и храмы, возведённые в Тверской области гениальным архитектором-палладианцем Николаем Львовым, предлагают включить в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. С такой инициативой выступили серьёзные эксперты и общественники, занимающиеся сохранением культурного наследия России.

Идея включить львовские усадьбы в список ЮНЕСКО принадлежит кандидату искусствоведения, преподавателю Российского государственного гуманитарного университета Арсению Петрову. Его поддержали президент Российской академии архитектуры Дмитрий Швидковский и другие именитые эксперты.

Разрушающееся наследие. Усадьба Митино. Фото: Нина Лопатина.

Важно понимать: проект ЮНЕСКО не ограничивается только сохранением архитектуры и признанием значения конкретных памятников в мировой культуре, хотя это и само по себе крайне важно. Речь идёт в том числе об инфраструктурном развитии территории, туризме, пошаговом привлечении инвестиций.

- Если брать что-то одно, достойное включения в список ЮНЕСКО в Тверской области, то это именно памятники палладианской архитектуры работы Львова, - поделился в беседе с «КП»-Тверь» Арсений Петров. - Это не нефть, которую надо добывать. Это уже есть, лежит на поверхности. Нужно просто разработать программу.

Для этого необходимо сделать два принципиальных шага. Первый - попасть в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, который формируется в России. О памятниках должны заявить в Министерство культуры РФ представители региональной власти. Далее заявка согласовывается в ИКОМОС - Международном совете по сохранению памятников и достопримечательных мест.

- Мы немного забежали вперёд и уже сделали этот шаг, - говорит Арсений Петров. - Консенсус есть: с тем, что Торжок нужно включать в список, согласен и ИКОМОС, и все ведущие российские эксперты от архитектуры, которые готовы оказать нам всестороннюю поддержку.

Митино, 2021 год. Фото: Нина Лопатина.

Дело за тем, чтобы региональная власть подала заявку в Минкульт. После этого стартует долгая работа по созданию номинационного досье архитектурных памятников. Работа серьёзная и, по словам Арсения Петрова, займёт пять-шесть лет.

- Это время нужно будет использовать с толком. Объекты уже будут иметь приоритетное финансирование. ЮНЕСКО может не взять в список объект, которому грозит разрушение. Встаёт выбор: не включать тот или иной храм или усадьбу в список или обратиться за финансированием в федеральный центр, в Минкульт, чтобы их законсервировать и обезопасить, - объясняет Арсений Петров.

25 августа инициаторы включения памятников архитектуры Николая Львова в список ЮНЕСКО отправили губернатору Тверской области письмо, в котором просят оказать содействие их работе.

Кроме Дмитрия Швидковского и Арсения Петрова под письмом подписались председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Артём Демидов и ряд других экспертов, в том числе наша землячка, экскурсовод, автор книг и статей о Торжке, лауреат премии «За подвижничество» Международного фонда имени Дмитрия Лихачёва Нина Лопатина.

- Главное сейчас - обратить внимание власти на состояние этих памятников. Вдохновить идеей, что это наследие достойно войти в список ЮНЕСКО, - говорит Нина Лопатина. - Памятники, находящиеся в таком виде, ЮНЕСКО не будет рассматривать…

Кое-что, кстати, уже делается. Например, противоаварийные работы планируются в построенной по проекту Львова Петропавловской церкви в Переслегино. Этим занимается благотворительный фонд «Белый Ирис», получивший президентский грант на сохранение православных святынь Старицкого и Торжокского районов.

Но многие творения «русского Леонардо» Николая Львова мы пока действительно рискуем потерять.

- У нас ещё много острых проблем. Это Никольское (Никольское-Черенчицы - родовая усадьба Николая Львова. - Ред.), это Митино. Усадьба погибает… Погреб-пирамида, господский дом - там есть чем заняться, поверьте, - говорит Нина Лопатина. – До ЮНЕСКО тут ещё очень далеко. К сожалению, сегодня самая частая политика государства в отношении таких объектов - это желание их кому-то передать. Но практика показывает, что никто их не берёт. Это слишком большие деньги и слишком долгосрочное инвестирование, которое непривлекательно в нынешней ситуации. А значит, необходим административный ресурс.

ЗНАМЕНИТЫЕ ПОСТРОЙКИ АВТОРСТВА НИКОЛАЯ ЛЬВОВА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Собор Борисоглебского монастыря в Торжке, 1785—1796 гг. – один из лучших образцов строгого классицизма, главная достопримечательность Торжка.

Усадьба Знаменское-Раёк, Дворцово-парковый комплекс 1743—1787 гг. в Марьяинском сельском поселении Торжокского района. Усадьбу и пейзажный парк проектировал Николай Львов и воплотил в жизнь Франц Буци. Архитектурный ансамбль усадьбы включает господский дом и круговую колоннаду, соединяющую его с боковыми флигелями и стоящими напротив парадными воротами.

Усадьба Никольское-Черенчицы (Торжокский район). Родовая усадьба Николая Львова. Находится в упадке, разрушается. Спроектирована Львовым как "умный дом" - "воздушная" система отопления, подача волы из колодца в бельэтаж, камины особого устройства с вентиляцией. На территории есть погреб-ледник-пирамида.

Парк Василёво и валунный "Чёртов мост" с гротами (Торжокский район). Часть имения дворян Львовых. На базе усадьбы в 1976 году создан Государственный Этнографический музей под открытым небом. Кладка построенного "без единого гвоздя" моста уже неоднократно рушилась.

Петропавловская церковь в Переслегино (Торжокский район), конец 1970-х годов. Сейчас находится в аварийном состоянии.

Часовня Даниила Столпника в селе Василёва Гора (Торжокский район). Представляет собой яркий образец палладианства.

Троицкая церковь в усадьбе Бакуниных в Прямухино, Кувшиновский район. Двухэтажный храм, также яркий образец палладианства, построен по проекту Львова после смерти архитектора. С западной стороны имеет пологий пандус из валунов.