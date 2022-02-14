1500 рублей ежемесячно, без очереди к чиновникам и крест с позолотой: что даст лыжнице Наталье Непряевой присвоение звания «Почетный гражданин Твери»

Лыжница Наталья Непряева, вероятно, станет Почётным гражданином Твери уже в июле.

Имя тверской лыжницы 26-летней Натальи Непряевой сейчас у всех на слуху. Ей рукоплещут стадионы, звёздные спортивные телекомментаторы признаются в любви, оглашая в прямом эфире результаты ее очередного триумфа. Список последних побед Непряевой, действительно, впечатляет!

Вот, к примеру, на минувших выходных, вспомните грандиозную победу: золотую медаль в копилку российской сборной принесли лыжницы в эстафете зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. В составе российской девичьей четверки была и Непряева.

Ещё на Олимпиаде у нее серебро в скиатлоне. А ведь была совсем недавно многодневка «Тур де Ски». Непряева выиграла эти соревнования в общем зачёте впервые среди российских лыжниц. И это только сезон-2021/22!

У Натальи Непряевой ещё множество заслуженных регалий - призёр Олимпийских игр (Пхёнчхан-2018), трёхкратный призёр чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России.

В общем, пора бы и родному городу отметить заслуги спортсменки! Так, или примерно так подумали члены Общественной палаты Твери и единогласно в конце минувшей недели поддержали предложение о выдвижении ее кандидатуры на присвоение звания Почетного гражданина города Твери.

Звание это присваивается ежегодно, накануне Дня города, отмечаемого в июле. Утвердить присвоение почётного звания теперь должна городская дума. Но, думается, там тоже смотрят Олимпиаду и болеют за наших.

К слову, среди почетных граждан Твери уже есть три спортсмена-олимпийца: хоккеист Илья Ковальчук, байдарочница Антонина Середина и велогонщик Виктор Капитонов. А вот среди почетных граждан Тверской области - ни одного спортсмена не значится.

Мы решили выяснить, что же даёт кроме престижа и знака (изготавливается из серебра с гальваническим покрытием золотом и представляет собой равноконечный крест), звание Почетный гражданин Твери? (ниже выдержка из Положения о звании «Почетный гражданин города Твери»:

«- граждане удостоенные звания «Почетный гражданин города Твери» приглашаются Главой города, администрацией города или Тверской городской Думой в качестве почетных лиц на мероприятия, посвященные государственным праздникам, Дню города и другим важным событиям в жизни города;

- имеют право внеочередного приема любым должностным лицом органов местного самоуправления, руководителями муниципальных предприятий и учреждений города Твери по вопросам, относящимся к их компетенции;

- имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты за счет средств бюджета города Твери» (1500 рублей - согласно Положения в 2022 году).

Так же родственникам умерших Почетных граждан возместят расходы на сумму до 50 тысяч рублей, если те обратятся за такой выплатой не позднее шести месяцев после смерти родственника.

НА ЗАМЕТКУ

Спортсмены, удостоенные звания Почетный гражданин Твери

Виктор Капитонов - велогонки.

Завоевал золото Олимпийских игр в Риме (1960 год).

С 1969 года - главный тренер советской сборной. За 18 лет подготовил тринадцать олимпийских чемпионов и 13 чемпионов мира. С 1976 года в Калинине начинают проводиться соревнования по велоспорту на призы Виктора Капитонова. Главным переходящим призом была олимпийская чаша, которую он получил в Риме. С 2005 года, после смерти Капитонова, эта гонка проводится в память о выдающемся спортсмене.

Звание Почетного гражданина города Калинина присвоено Виктору Капитонову 2 октября 1997 года за выдающиеся заслуги в развитии физической культуры и спорта, большой личный вклад в дело воспитания жителей города.

Антонина Середина - гребля на байдарках.

Два олимпийских золота на Олимпиаде в Риме (1960 год). Бронза в Мехико-1968. 15 раз Антонина Середина становилась чемпионкой СССР по гребле на байдарках и каноэ, восемь раз — чемпионкой Европы. После Мехико Середина работает тренером. Четырежды ее команда по гребле участвует в Олимпийских играх.

Звание Почетного гражданина города Твери присвоено 18 июня 2010 года за большой вклад в развитие и пропаганду отечественного спорта, выдающиеся результаты по гребле на байдарках и в связи с 80-летием.

Илья Ковальчук - хоккей.

В составе сборной России Ковальчук принял участие в 7 чемпионатах мира (в двух из них взяв золото) и в трёх Олимпийских играх.

Чемпион мира (2008 год), бронзовый призер чемпионатов мира (2005, 2007 годы), бронзовый призер Олимпийских игр (2002 ггоды), обладатель (вместе с Риком Нэшем из «Нэшвилла» и Джеромом Игинлой из «Калгари») приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ – «Морис Ришар Трофи»-2004. Ковальчук – единственный из советских и российских игроков, чья клюшка находится в зале хоккейной славы в Торонто.

Звание Почетного гражданина города Твери присвоено 23 июня 2009 года за выдающиеся заслуги в популяризации спорта и роста авторитета города Твери в стране и на международном уровне.