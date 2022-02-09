О чем расскажут роботы по телефону «122» в Твери

Через три недели, по прогнозам специалистов, волна коронавируса пойдёт на спад и дозвониться до операторов «122» и пообщаться вживую станет проще. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Дозвониться до оператора- консультанта по номеру «122» и получить информацию в последние недели в Твери непросто. И это несмотря на то, что губернские власти усилили службу работниками и сделали телефон многоканальным.

Наверное, сказывается эпидемия. 1654 заболевших за сутки (данные на 8 февраля 2022) - это много.

Пообщаться вживую с оператором и ждать «на трубке» вам по «122» придётся если:

1. Нужно вызвать врача на дом;

2. Записаться на приём к терапевту по месту жительства или в ЦАП (центр амбулаторной помощи пациентам);

3. Записаться на вакцинацию;

4. Получить аудиоконсультацию врача.

Однако, есть на «122» и раздел справочной информации. Туда попадаем, нажав в тоновом режиме цифру «5».

Итак, о чем же расскажет робот, иначе говоря, голосовой помощник в записи:

1. Где найти ближайший от вас ЦАП. Тут вас попросят с помощью нажатия цифры в тоновом режиме указать свой район проживания и продиктуют адрес.

2. Как действовать родителям в случае, если заболел ребёнок до 18 лет.

Вкратце: не заниматься самолечением, оставить ребёнка дома и не отправлять в сад или школу, строго следовать рекомендациям лечащего врача, при ухудшении состояния вызвать скорую».

Здесь так же порекомендуют показать ребёнка специалистам детского ЦАПа в Твери и назовут адреса центров.

3. Можно узнать клинические проявления коронавируса. Тут ничего нового: они схожи с любым ОРВИ (многие, наверное, это уже прочувствовали на себе лично). В финале вам резонно укажут, что отличным способом отличить ковид от другой вирусной инфекции является метод ПЦР.

Это коротко о голосовом помощнике «122». Если нужно поговорить с оператором, сейчас днём можно дозваниваться около часа.

Специалисты-аналитики от медицины прогнозируют, что недели через три эта волна коронавируса пойдет на спад, заболевших станет меньше и вот тогда дозвониться станет проще.