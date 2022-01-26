Как записаться на приём в ЦАП в Твери

Записаться на приём в ЦАП в Твери можно по единому телефону. Фото: ПТО

В Твери сейчас большой рост заболеваемости коронавирусом. «Омикрон» это или «Дельта» - сейчас специалисты пока дифференцировать не спешат, но число больных с признаками сильного ОРВИ и положительными ПЦР-тестами растёт. Итак: при первых признаках простуды - вызывайте врача на дом (сейчас это проблематично в связи с огромной нагрузкой на участковых) или обратитесь за консультацией в центр амбулаторной помощи. Как же записаться на приём в ЦАП в Твери?

ЦАПы работают ежедневно на базе учреждений здравоохранения с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru. Можно дойти до Центра самому и попроситься без записи - однако, сейчас, это маловероятно, даже запись пациентов ведётся на день вперёд.

В Твери ЦАПов сегодня шесть. Они работают по адресам:

1. в поликлинике №7 городской больницы №6 (бульвар Гусева, д.27)

2. в поликлинике №3 больницы №7 (ул. Маяковского, д.35)

3. на базе областного клинического лечебно-реабилитационного центра (улица Горького, д.50)

4. в городской больнице № 1 ( Беляковский переулок, д.5)

5. в областном клиническом кардиологическом диспансере ( улица Тамары Ильиной, д.5).

6. в поликлинике №1 больницы скорой медпомощи (проспект Ленина, д.6) (начнёт приём пациентов с 28 января)

Чем вам помогут в ЦАПе:

- врач проведёт первичный осмотр и назначит лечение;

- вам откроют больничный (продлевать его здесь права не имеют, это надо будет делать через своего участкового);

- возьмут бесплатно ПЦР-тест.