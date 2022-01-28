В трёх поликлиниках Твери начали работу детские ЦАПы

Если ребёнок затемпературил, записывайтесь в ЦАП по телефону 122. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Твери открылись ЦАПы (центры амбулаторной помощи пациентам с признаками коронавируса) для детей. Она начали работу в трёх поликлиниках:

- поликлинике № 1 детской горбольницы № 2 (Пролетарский р-н, пр-т Ленина, 36/38);

- поликлинике № 2 детской горбольницы № 3 (м-н Юность, ул. Артюхиной, 13, к. 2);

- поликлинике № 1 детской горбольницы № 6 (Московский р-н, пл. Гагарина, 1а).

Записаться на приём в детский ЦАП можно по телефону 122. Специалисты центров приняли уже около 500 детей.