Два года транспортной реформе Твери: Вспоминаем, как изменился общественный транспорт

3 февраля 2020 года на улицы Твери вышли первые синие автобусы. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Два года назад, 3 февраля 2020 года, на улицы Твери на регулярные маршруты вышли первые синие автобусы. Сегодня, 3 февраля 2022 года, обновлённой транспортной системе города исполнилось два года. Общественный транспорт по-прежнему остаётся одной из самых обсуждаемых городских тем, что и понятно: это важнейшая отрасль жизнеобеспечения. Да и сама реформа ещё не завершена.

Вспомним, что было сделано за два года, как изменился общественный транспорт Твери и региона, что получилось, а чем горожане остались недовольны, и какие планы ещё предстоит реализовать.

Городской транспорт - одна из самых обсуждаемых тем. Фото: Виктория ТУШКОВА

КОНЕЦ «СЕРОМУ» РЫНКУ ПЕРЕВОЗОК

Это, пожалуй, главное достижение новой системы. Первое, что было сделано, - ликвидированы маршрутки. Долгое время, пока постепенно загнивал муниципальный транспорт, именно коммерческие маршрутные такси были основой тверской транспортной системы.

Маршруты конкурировали друг с другом. Водители-мигранты далеко не всегда имели достаточную квалификацию, состязались за выполнение плана, создавали аварийные ситуации. Льготников маршруточники за людей не считали и требовали оплату по полной таксе.

Маршрутки исчезли с городских дорог первыми. Фото: Виктория ТУШКОВА

Конкуренцию маршруткам составляли лишь городские автобусы и несколько доживающих свой век троллейбусов. Трамвайного движения к началу реформирования фактически уже не существовало.

Электротранспорт, конечно, жаль. Кто бы что ни говорил, он остаётся самым экологичным видом транспорта, который вполне можно сделать современным и удобным, чему есть примеры в мире. Но путём наименьшего сопротивления оказался перевод транспортной системы к унифицированному виду. На городские маршруты вышли новые автобусы - ЛИАЗы и немного МАЗов, объединённые брендом «Транспорт Верхневолжья». Основным перевозчиком стало «Верхневолжкое АТП».

Старый городской троллейбус. Фото: Виктория ТУШКОВА

НОВАЯ МОДЕЛЬ

Сегодня транспортная сеть Твери и Калининского района включает 85 маршрутов, из которых 30 - муниципальные, 55 - межмуниципальные. Ежедневно на линии выходит 471 автобус. Автобусы низкопольные, в каждом есть площадка с креплением для проезда инвалидов-колясочников.

На всех маршрутах действует регулируемый тариф. Сегодня в Твери это 31 рубль за поездку наличными и 27 рублей по безналу. Стоимость проезда повысили единожды, в декабре 2021 года.

Льготников возят по единому социальному проездному (он стоит 302 рубля в месяц), школьников - по школьной карте (525 рублей). Идея о студенческом проездном пока не реализована.

Транспортная сеть Твери и Калининского района включает 85 маршрутов. Фото: Виктория ТУШКОВА

В штат «Верхневолжского АТП» входят 1139 водителей. Все они на окладе, а деньги с оплаты проезда поступают в бюджет.

По данным областной Госавтоинспекции, с введением новой транспортной модели существенно сократилось количество ДТП с участием общественного транспорта. За первое полугодие 2021 года количество таких аварий снизилось на 67 %, а количество пострадавших - на 74 %.

БЕСКОНТАКТНАЯ ОПЛАТА И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Система безналичной оплаты, которая так и не прижилась в старой транспортной модели, сегодня работает исправно (исключая редкие технические сбои). Есть абонементы, благодаря которым можно сэкономить.

Работает (тоже не без сбоев) мобильное приложение, где можно построить маршрут, посмотреть расписание автобусов и отследить их движение в реальном времени.

ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА В РАЙОНАХ

В конце 2020 года в рамках новой модели был запущен новый маршрут «Тверь - Ржевский мемориал». К мемориалу Советскому солдату пассажиров возит автобус туристического класса вместимостью около полусотни человек.

К Ржевскому мемориалу из Твери ходит автобус туристического класса. Фото: Александр ЖМУЛИН

3 июля 2021 года новая модель пассажирских перевозок была введена в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах.

А в марте 2022 года реформированию подвергнется конаковский общественный транспорт.

150 МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИРОВ

По данным автоматизированной системы за весь период работы новой модели пассажирских перевозок синие автобусы перевезли 150 млн пассажиров, из которых 24,7 млн - граждане льготной категории и 1,6 млн - школьники.

Пусть цифра вас не удивляет. Пассажиропоток считается не по числу человек, пользующихся услугами транспорта, а по числу посадок в автобус.

Еженедельный пассажиропоток в среднем составляет около 1,6 миллиона поездок, ежемесячный - 6,2 миллиона.

В ТОПЕ ГОРОДОВ-ЛИДЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА

Тверь попала в ТОП-5 российских городов - лидеров по развитию общественного транспорта. Лучшие по части городского транспорта муниципалитеты были названы в отраслевом отчёте госкорпорации ВЭБ.РФ, которая финансировала закупку синих автобусов для предприятия «Верхневолжское АТП».

Наша транспортная система заняла в рейтинге ВЭБ.РФ третье место, сразу после Санкт-Петербурга и Перми.

Синие автобусы перевезли 150 млн пассажиров. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

По заверению властей, в Твери планируется возобновить два трамвайных маршрута: № 5 «ДСК - автовокзал» и № 11 «Кольцевая - автовокзал». Для этого потребуется восстановление около 20 километров трамвайных путей.

Однако пока неясно, как скоро будут реализованы эти планы. Дело очень дорогое. Чтобы вернуть средства, которые придётся потратить на восстановление трамвайного движения в Твери, стоимость поезда нужно будет поднять до 89 рублей. Такое заявление сделал председатель совета директоров «Центральной пригородной пассажирской компании» Михаил Хромов на заседании Президиума Госсовета 19 октября 2021 года.

По словам Михаила Хромова, для недопущения такого роста цены за проезд регион вынужден будет увеличить расходы бюджета на 480 миллионов рублей в год. Для выхода из этой сложной ситуации Хромов предложил рассмотреть возможность предоставления регионам, модернизирующим транспорт, средств Фонда национального благосостояния, прямых федеральных субсидий и инфраструктурных бюджетных кредитов на особых условиях.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

За эти два года Тверь получила цивилизованную модель общественного транспорта. Жители Твери обрели возможность свободного перемещения по городу и пригороду. Льготники не чувствуют себя брошенными на остановках. Впервые за последние 30 лет транспорт начал ходить по расписанию.