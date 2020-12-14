Синие автобусы рулят: Тверь в числе лучших городов России по развитию общественного транспорта

Транспортная реформа областной столицы получила высокую оценку специалистов государственной корпорации. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь попала в ТОП-5 российских городов - лидеров по развитию общественного транспорта. Наша обновленная транспортная система взяла «бронзу», оказавшись на третьем месте этого почетного списка.

Лучшие по части городского транспорта муниципалитеты были названы в отраслевом отчете госкорпорации ВЭБ.РФ. Эта государственная корпорация выступает инвестиционным банком, помогающим различным проектам развития экономики. Финансировала ВЭБ.РФ и закупку синих автобусов для предприятия «Верхневолжское АТП».

В общероссийском топе - пять городов. Лучшим стал Санкт-Петербург, на втором месте Пермь, на третьем - Тверь. Пониже расположились Ульяновск и Краснодар.

Интересно, что Тверь по сравнению с остальными городами идет своим путем. Областную столицу в отчете называют ни много ни мало городом-пионером реформирования транспортной системы. Аналитики отмечают: осуществив «лучшее решение в сфере пассажирского транспорта», Тверь продолжает совершенствовать его работу. В частности, запускает виртуальную транспортную карту школьника и организует «коммуникационные кампании для улучшения имиджа городского транспорта».

Напомним, транспортная реформа Твери и Калининского района, осуществленная в 2020 году, была весьма кардинальной. В городе полностью ликвидировали маршрутки, а также убрали троллейбусы - как устаревшие и нерентабельные. Подкорректировав существующие маршруты, на дороги выпустили новые синие автобусы, объединенные брендом «Транспорт Верхневолжья». Сохранили льготы. Для удобства оплаты создали транспортную карту, а для отслеживания движения автобусов - мобильное приложение.

Электрический транспорт в областной столице на настоящий момент отсутствует. Но, по заверению властей, в ближайшем будущем планируется возобновить два трамвайных маршрута: № 5 «ДСК - Автовокзал» и № 11 «Кольцевая - Автовокзал». Рассматривается и возможность создания кольцевого трамвайного маршрута.

Что до остальных городов, попавших в данный топ, они совершенствуют свой транспорт не столь революционно. Санкт-Петербург, занявший первое место, показывает пример развития существующего электротранспорта. В северной столице открывают новые троллейбусные линии, на которые выпускают машины с автономным ходом. Обсуждают возможности восстановления и расширения трамвайных линий за счет средств концессионеров.

Пермь тоже занимается трамваями: реконструирует пути, обновляет состав. Здесь также идет работа над совершенствованием маршрутной сети и корректировкой тарифов. По примеру Твери весь транспорт стараются объединить под единым брендом.

Обновляет трамваи и рельсы Ульяновск. Приверженность развитию электротранспорта демонстрирует и Краснодар. С одним лишь отличием: здесь упор делают на электробусы и троллейбусы с автономным ходом.