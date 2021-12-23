В Твери и районах области изменится стоимость проезда в транспорте: для школьников и льготников цена останется прежней

Стоимость проезда в Твери подорожает на 2 рубля.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Согласно Приказам Региональной энергетической комиссии Тверской области, с 1 января 2022 года тарифы на проезд в автобусах «Транспорта Верхневолжья» в Твери, Калининском, Старицком и Зубцовском районах вырастут. При этом стоимость проезда для школьников и льготных категорий граждан останется прежней. Предусмотрены скидки при оплате по безналичному расчёту.
В Твери проезд подорожает с 29 рублей до 31 рубля при оплате наличными. Стоимость поездки по банковской или транспортной карте составит 27 рублей.
В Старице и Зубцове стоимость проезда составит 22 и 26 рублей соответственно (наличными). По безналу - 18 и 22 рубля.
В Калининском районе установлен тариф 3,35 рубля за километр при оплате наличными и 3,25 рубля – по безналу. На пригородных маршрутах в Старицком и Зубцовском районах будут действовать тарифы от 3,40 до 3,85 рубля за километр.
Подробную информацию о новой стоимости проезда и абонементов смотрите ниже.
В региональном Министерстве транспорта отмечают, что стоимость проезда в Твери не индексировалась с 2020 года.
«Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования устанавливаются ежегодно. Тарифное регулирование производится по итогам анализа эксплуатационных расходов перевозчиков с учётом роста цен на топливо, запасные части, увеличения затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и других расходов», - добавляет пресс-службы министерства.
1 поездка (безналичный расчёт) - 27 руб.
1 поездка (наличный расчёт) - 31 руб.
Абонементы
5 поездок - 130 руб.
20 поездок - 495 руб.
40 поездок - 950 руб.
60 поездок - 1360 руб.
1 день - 92 руб.
3 дня - 260 руб.
7 дней - 530 руб.
15 дней - 1070 руб.
30 дней - 1510 руб.
90 дней - 4100 руб.
365 дней - 13 900 руб.
Безналичный расчёт - 3,25 руб./км
Наличный расчёт - 3,35 руб./км
1 поездка (безналичный расчёт) - 18 руб.
1 поездка (наличный расчёт) - 22 руб.
Абонементы
5 поездок - 85 руб.
20 поездок - 315 руб.
40 поездок - 585 руб.
60 поездок - 810 руб.
1 день - 55 руб.
3 дня - 160 руб.
7 дней - 320 руб.
15 дней - 620 руб.
30 дней - 1110 руб.
90 дней - 2900 руб.
365 дней - 10 080 руб.
Безналичный расчёт - 3,40 руб./км
Наличный расчёт - 3,50 руб./км
1 поездка (безналичный расчёт) - 22 руб.
1 поездка (наличный расчёт) - 26 руб.
Абонементы
5 поездок - 105 руб.
20 поездок - 400 руб.
40 поездок - 750 руб.
60 поездок - 1060 руб.
1 день - 70 руб.
3 дня - 200 руб.
7 дней - 385 руб.
15 дней - 745 руб.
30 дней - 1320 руб.
90 дней - 3465 руб.
365 дней - 12 050 руб.
Безналичный расчёт - 3,75 руб./км
Наличный расчёт - 3,85 руб./км