В Твери и районах области изменится стоимость проезда в транспорте: для школьников и льготников цена останется прежней

Стоимость проезда в Твери подорожает на 2 рубля. Фото: Виктория ТУШКОВА

Согласно Приказам Региональной энергетической комиссии Тверской области, с 1 января 2022 года тарифы на проезд в автобусах «Транспорта Верхневолжья» в Твери, Калининском, Старицком и Зубцовском районах вырастут. При этом стоимость проезда для школьников и льготных категорий граждан останется прежней. Предусмотрены скидки при оплате по безналичному расчёту.

В Твери проезд подорожает с 29 рублей до 31 рубля при оплате наличными. Стоимость поездки по банковской или транспортной карте составит 27 рублей.

В Старице и Зубцове стоимость проезда составит 22 и 26 рублей соответственно (наличными). По безналу - 18 и 22 рубля.

В Калининском районе установлен тариф 3,35 рубля за километр при оплате наличными и 3,25 рубля – по безналу. На пригородных маршрутах в Старицком и Зубцовском районах будут действовать тарифы от 3,40 до 3,85 рубля за километр.

Подробную информацию о новой стоимости проезда и абонементов смотрите ниже.

В региональном Министерстве транспорта отмечают, что стоимость проезда в Твери не индексировалась с 2020 года.

«Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования устанавливаются ежегодно. Тарифное регулирование производится по итогам анализа эксплуатационных расходов перевозчиков с учётом роста цен на топливо, запасные части, увеличения затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и других расходов», - добавляет пресс-службы министерства.

НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД И СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ

ТВЕРЬ

1 поездка (безналичный расчёт) - 27 руб.

1 поездка (наличный расчёт) - 31 руб.

Абонементы

5 поездок - 130 руб.

20 поездок - 495 руб.

40 поездок - 950 руб.

60 поездок - 1360 руб.

1 день - 92 руб.

3 дня - 260 руб.

7 дней - 530 руб.

15 дней - 1070 руб.

30 дней - 1510 руб.

90 дней - 4100 руб.

365 дней - 13 900 руб.

Калининский район

Безналичный расчёт - 3,25 руб./км

Наличный расчёт - 3,35 руб./км

СТАРИЦА

1 поездка (безналичный расчёт) - 18 руб.

1 поездка (наличный расчёт) - 22 руб.

Абонементы

5 поездок - 85 руб.

20 поездок - 315 руб.

40 поездок - 585 руб.

60 поездок - 810 руб.

1 день - 55 руб.

3 дня - 160 руб.

7 дней - 320 руб.

15 дней - 620 руб.

30 дней - 1110 руб.

90 дней - 2900 руб.

365 дней - 10 080 руб.

Старицкий район, пригород

Безналичный расчёт - 3,40 руб./км

Наличный расчёт - 3,50 руб./км

ЗУБЦОВ

1 поездка (безналичный расчёт) - 22 руб.

1 поездка (наличный расчёт) - 26 руб.

Абонементы

5 поездок - 105 руб.

20 поездок - 400 руб.

40 поездок - 750 руб.

60 поездок - 1060 руб.

1 день - 70 руб.

3 дня - 200 руб.

7 дней - 385 руб.

15 дней - 745 руб.

30 дней - 1320 руб.

90 дней - 3465 руб.

365 дней - 12 050 руб.

Зубцовский район, пригород

Безналичный расчёт - 3,75 руб./км

Наличный расчёт - 3,85 руб./км