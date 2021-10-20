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Общество20 октября 2021 16:45

Восстановление трамвайного движения в Твери окупится при цене за проезд в 89 рублей

Такой тариф сделает трамвай рентабельным, либо бюджету придётся найти дополнительные 480 миллионов рублей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Трамвайное движение в областной столице отсутствует с осени 2018 года.

Трамвайное движение в областной столице отсутствует с осени 2018 года.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Чтобы вернуть средства, которые придётся потратить на восстановление трамвайного движения в Твери, стоимость поезда нужно поднять до 89 рублей. Такое заявление сделал председатель совета директоров "Центральной пригородной пассажирской компании" Михаил Хромов на заседании Президиума Госсовета, которое провёл Президент РФ Владимир Путин 19 октября.

"В рамках проекта по запуску трамвайного движения в городе Твери планируется восстановить 20 километров трамвайных путей. Для возврата заёмных средств необходимо повысить тариф для жителей города почти в три раза, с 25 рублей до 89 рублей. Для недопущения такого роста регион будет вынужден увеличить расходы бюджета на субсидирование транспорта на 480 миллионов рублей в год, а это очень существенная сумма для бюджета региона", - цитирует слова Михаила Хромова сайт kremlin.ru.

Для выхода из такой сложной ситуации Хромов предложил рассмотреть возможность предоставления регионам, модернизирующим транспорт, средств Фонда национального благосостояния, прямых федеральных субсидий и инфраструктурных бюджетных кредитов - на особых условиях (минимальная ставка при максимальном сроке использования средств).

Напомним, в Твери трамвайное движение отсутствует с осени 2018 года. Губернатор Игорь Руденя в 2020 году заявил о планах восстановить два трамвайных маршрута - №5 (ДСК - Автовокзал) и №11 (Кольцевая - Автовокзал). На них должны выпустить 30 трамваев. В сентябре 2021 года глава региона подтвердил планы по восстановлению трамвая на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

КАРТИНА ДНЯОбщественный транспорт Твери