Первенец 2022 года, импозантный снеговик, Мария Захарова в Твери и триумф Непряевой

Вспоминаем, с чего начался новый год! Фото: FB/maria.zakharova.167, instagram.com/natali_nepryaeva, VK/Тверь ВКонтакте/ Линда Клявина

Вот и прошли новогодние праздники… Но впереди ещё Старый новый год, а за ним, для особо увлечённых, - Новый год по восточному календарю. Праздничный дух с нами весь январь! А чтобы этот дух не растерять, давайте вспомним интересные события первых дней 2022 года.

ПЕРВЕНЕЦ 2022 ГОДА

Первым младенцем, появившимся на свет в Твери в 2022 году, стала девочка. Она родилась в 01:20 в областном роддоме, что в «Южном». Девчушка весит 3 кг 40 граммов, а ростом 50 сантиметров. Её дали имя Тайиба (мама малышки родом из Таджикистана).

Роды приняли врач Юлия Петухова и акушер Гюнель Садыгова. Кстати, рождение девочки первой в году - хороший знак. В народе говорят, что это сулит благополучие и мир.

А первой двойней 2022 года стали мальчишки. Они появились на свет 1 января в 3:25 в областном перинатальном центре.

КРЕЩЕНИЕ ПРОФЕССОРА ИЗ ТАИЛАНДА

6 января митрополит Тверской и Кашинский Амвросий покрестил в Твери зарубежную гостью - профессора Нимнуал (Nimnual Piewthongngam) из Таиланда. В Россию женщина приехала укреплять культурные и духовные связи между государствами и принимать здесь православие поначалу не планировала.

Три года назад проблемы со здоровьем заставили Нимнуал бороться за жизнь. После этого она начала много думать о смысле жизни и духовности. Переломный момент случился именно у нас – на Тверской земле.

«Я пережила чудо. Я будто умирала, и что-то спасло меня, и я знала, что это Бог. Но я не понимала, что делать, пока не приехала сюда и митрополит Амвросий не подарил мне статуэтку святого Нила. У меня стало очень хорошо на душе. А потом мы поехали в монастырь святого Нила на озере Селигер, я поцеловала мощи преподобного и после этого почувствовала что-то очень тёплое внутри себя», - рассказала профессор о своём духовном перерождении.

Крестил зарубежную гостью сам митрополит Амвросий. Фото: Тверская епархия

Также женщину очень впечатлило посещение Житенного женского монастыря.

«Мои друзья показали, что если быть хорошим христианином, молиться и совершать добрые дела, то это вызывает истинное тепло и радость. Поэтому я приняла решение быть хорошим христианином», - говорит Нимнуал.

В крещении профессор получила новое имя - Неонилла, в честь мученицы Неониллы Лангонийской.

НАТАЛЬЯ НЕПРЯЕВА ВЫИГРАЛА «ТУР ДЕ СКИ»

Тверичанка Наталья Непряева стала первой российской чемпионкой «Tour de Ski» - престижной ежегодной многодневной лыжной гонки, являющейся частью Кубка мира.

Гонка завершилась 4 января тяжелейшим 10-километровым масс-стартом в гору Альп-де-Чермис. 26-летняя Наталья Непряева в финальном старте стала четвёртой, но выиграла многодневку в женском зачёте по совокупности результатов (первого января Наталья стала лучшей в спринте классическим стилем, а третьего выиграла в масс-старте на 10 километров).

Наталья - большая молодец и гордость нашего региона. А эта победа на «Тур де Ски» - первая в истории для российских лыжниц!

МАРИЯ ЗАХАРОВА В ТВЕРИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела в Твери один день своих новогодних каникул. Об этом она рассказала на своей страничке в соцсети, выложив много фотографий. Судя по снимкам, Марии Захаровой удалось побродить по пустынному историческому центру областной столицы, побывать в Императорском дворце, Музее тверского быта и в Вознесенском Оршином монастыре. Там официальный представитель МИД сфотографировала симпатичного монастырского кота, спящего на скамейке.

Монастырский котик. Фото: Мария Захарова, facebook.com/maria.zakharova.167

«И вот я в Твери. Очередной центр нашей истории, культуры, традиций. Была здесь в 90-е. Не буду вспоминать в деталях свои тогдашние впечатления. Скажу одно: сегодня сердце поёт от восстановленной, а где-то воссозданной заново красоты. Очень понравилось всё», - написала Захарова в соцсети.

«Очень понравилось всё», - написала Мария Захарова про Тверь. Фото: FB/maria.zakharova.167

Позже Мария Захарова заехала в Торжок. Там она побывала в музее Пушкина, историко-этнографическом музее и музее Торжокских золотошвей. Судя по комментариям, осталась в восторге. А ещё посоветовала всем обязательно попробовать пожарских котлет.

Подписчики оценили посты Марии Захаровой многочисленными лайками.

ФИГУРИСТЫЙ СНЕГОВИК

Экстравагантного снеговика слепили неизвестные художники на карьерах в Константиновке. Он стоит, гордо выпрямив спину и лихо подбоченившись. Вот только кто это, понять сложно: может, человекоподобный инопланетянин с рожками, а может, гоголевский чёрт из Диканьки. Одним словом, гуманоид. Но весьма импозантный.

Снежный гуманоид на карьерах - вид спереди и, особо колоритный, - сзади. Фото: vk.com/vktver/Линда Клявина

По всему видно, что новогодние салатики не прошли для этого персонажа даром: приметная черта удалого снеговика - солидная «корма» весьма внушительных размеров. А что поделать, Новый год - раз в году!