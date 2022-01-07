"Я пережила чудо": Профессор из Таиланда приняла православие в Тверской области после посещения Нило-Столобенской пустыни

В Крещении профессор Нимнуал получила новое имя - Неонилла. Фото: Тверская епархия

В канун Рождества, 6 января, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий покрестил в Твери гостью из зарубежья - профессора Нимнуал (Nimnual Piewthongngam) из Таиланда.

Профессор Нимнуал работает в Университете Менеджмента Таиланда, вот уже несколько недель она гостит в России. Сюда женщина приехала укреплять культурные связи между государствами. Она вела переговоры об открытии в Таиланде отделения Императорского православного палестинского общества, договаривалась о будущих паломнических визитах таиландцев в Тверскую область, о проведении здесь фестиваля тайской культуры.

Как рассказывают в Тверской епархии, профессор Нимнуал шла к православию долго. В детстве она училась в католической школе в Таиланде и потому достаточно хорошо была знакома с основами христианства, оставаясь при этом буддисткой. Три года назад из-за проблем со здоровьем профессор оказалась в очень сложной ситуации и буквально боролась за жизнь. После этого женщина начала много думать о смысле жизни, духовности.

Профессор Нимнуал шла к православию долго. Фото: Тверская епархия

Во время своего визита в Тверскую область профессор Нимнуал посетила Нило-Столобенскую пустынь и Житенный монастырь. Там-то и произошёл переломный момент.

"Я пережила чудо. Будто бы я умирала, и что-то спасло меня, и я знала, что это Бог спасает меня. Но я не понимала, что делать, пока не приехала сюда и митрополит Амвросий не подарил мне статуэтку святого Нила. У меня стало очень хорошо на душе. А потом мы поехали в монастырь святого Нила на озере Селигер, и я поцеловала мощи преподобного и после этого почувствовала что-то очень теплое внутри себя", - рассказывает профессор о своём духовном перерождении. - "Затем мы поехали в другой монастырь, женский монастырь, и мне стало еще теплее, когда я увидела детей и то служение, которое сестры-монахини несут ради детей. Также мои друзья здесь показали, что если быть хорошим христианином, молиться и совершать добрые дела, то это вызывает истинное тепло и радость. Поэтому я приняла решение быть хорошим христианином".

Таинство крещения было совершено в Рождественский сочельник. Фото: Тверская епархия

В Крещении профессор Нимнуал получила новое имя - Неонилла, в честь мученицы Неониллы Лангонийской. Таинство прошло в крестильном храме святых Царственных страстотерпцев при Воскресенском кафедральном соборе города Твери. Крестил профессора из Таиланда сам митрополит.

"Когда меня вчера спросили, какое имя я дам Вам при Крещении, я немного поразмышлял и вспомнил о том, что есть имя женское, которое заключает в себе имя преподобного Нила. И теперь Вы названы в честь мученицы Неониллы, житие которой Вам еще предстоит изучить", - обратился после крещения к профессору митрополит Амвросий. - "Мы уже с Вами говорили о том, что в Таиланде очень хорошо устроенная епархия, много наших выпускников служит в качестве священнослужителей. Но а то, что Вы обозначили как главную традицию Вашей страны — любовь к людям и прощение всех, — это и есть самое настоящее христианство".