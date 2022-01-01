Кто первым появился на свет в наступившем 2022 году в Твери

В новогоднюю ночь в Твери родилось несколько детей. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В новогоднюю ночь в Твери кто-то праздновал, а кто-то рожал. Как мы выяснили, что первой на свет в столице Верхневолжья в 2022-м появилась девочка, а одна женщина родила сразу двойню.

Первый ребенок наступившего года в Твери родился в 01:20 в областном родильном доме №1 в микрорайоне Южный. Это девочка весом три килограмма 40 грамм и ростом 50 сантиметров. Ее мама родом из Таджикистана. Первые роды 2022 года в областной столице приняли врач Юлия Петухова и акушер Гюнель Садыгова.

В эту ночь, как нам сообщили в роддоме №1, там в 02:30 также родился мальчик весом три килограмма 50 грамм и такого же, как и первая девочка, ростом - 50 сантиметров.

В роддоме №2 в Пролетарском районе нам рассказали, что в новогоднюю ночь и утром у них никто не рожал, зато появился малыш - мальчик - вечером накануне.

В Областном клиническом перинатальном центре имени Е. М. Бакуниной первой в новом году и сразу двоих мальчиков родила тверичанка. Это случилось в 03:25.

Первый мальчик появился на свет весом три килограмма 40 грамм и ростом 51 сантиметр. Второй малыш - два килограмма 67 грамм, 50 сантиметров.

Больше там пока никто не рожал.

В тверском роддоме №5 нам сообщили, что в новогоднюю ночь у них родов не было, но зато утром - в 08:20 - на свет появилась девочка весом три килограмма и ростом 55 сантиметров.