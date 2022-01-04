Уроженка Твери Наталья Непряева выиграла «Тур де Ски»

Наталья Непряева выиграла «Тур де Ски» в общем зачёте. Фото: VK/Федерация лыжных гонок России/скриншот видео

Во вторник, 4 января, в Италии прошли финальные гонки престижной многодневки «Тур де Ски». Лыжницы завершили соревнование тяжелейшим 10-километровым масс-стартом в гору Альп-де-Чермис. Уроженка Твери 26-летняя Наталья Непряева в финальной гонке показала четвёртый результат. Но впервые в истории России лыжница выиграла многодневку в женском зачёте.

Напомним, в ходе этих соревнований 3 января россиянка стала первой в масс-старте классическим стилем. Дистанцию в 10 км Непряева преодолела за 29 минут 51,3 секунды.

1 января Тверская лыжница выиграла спринтерскую гонку классическим стилем.

Тур де Ски (Tour de Ski, TdS) — одна из самых престижных многодневных лыжных гонок. Проводится под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Проводится в конце декабря — начале января, является особой частью Кубка мира. Включает в себя масс-старты, гонки с раздельным стартом, которые бегутся как классическим стилем, так и свободным.

Наталья Непряева - одна из самых успешных российских лыжниц, является бронзовым призером XXIII Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, награждена знаком «За заслуги в развитии Тверской области», президент Федерации лыжных гонок Тверской области.

С победой спортсменку поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. В поздравительной телеграмме за подписью главы региона говорится:

«В борьбе с сильнейшими соперницами планеты Вы продемонстрировали отличную форму, высокое мастерство и несгибаемую волю к победе, вписали свое имя в историю мирового спорта как первая российская лыжница, выигравшая общий зачёт на «Тур де Ски». Это замечательный подарок для всех болельщиков нашей страны, и, конечно, родной для Вас Тверской области».