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Происшествия10 июня 2021 16:49

Во все особо тяжкие: Продолжается суд над наркоторговцами, организовавшими в Тверской области три нарколаборатории

Члены ОПГ два дня, пока зачитывали приговор, слушали о своих злодеяниях
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Твери продолжаются слушания по делу ОПГ, которая произвела 30 килограммов синтетических наркотиков.

В Твери продолжаются слушания по делу ОПГ, которая произвела 30 килограммов синтетических наркотиков.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверском областном суде второй день зачитывают приговор четырём молодым людям, которые производили и продавали синтетический и психотропный наркотики. Все они погнались за лёгкими деньгами и занялись незаконным бизнесом.

Но два человека из ОПГ после задержания начали охотно сотрудничать со следствием, это две дамы. Их дело разобрали в Старицком районном суде и вынесли приговоры: девять и 12 лет в колонии общего режима (с вычетом одного года и девяти месяцев, проведённых в СИЗО). И штрафы – 200 и 400 тысяч рублей.

И это с учётом помощи в распутывании дела. Молодых людей ждут сроки внушительнее. И, видимо, штрафы. 30 килограммов произведённых наркотических веществ говорят сами за себя.

10 июня в зале заседаний судья Елена Мордвинкина продолжила читать приговор в отношении четверых молодых людей от 25 до 37 лет. Наверное, каждый из них уже пожалел, что совершал преступления, из-за того, что слушать во всех подробностях свои похождения, включённые в текст приговора, было утомительно.

Из-за санитарных правил процесс длился уже третий час. По полтора часа два дня подряд...

В состав группировки входили граждане как России, так и Украины. Почти все они были знакомы до этого.

А научила их делать наркотики девушка.

– Через неё (Шувалову. – Ред.) шли финансы, она занималась обучением участников группы деталям производства наркотиков, – констатировала на оглашении приговора судья Елена Мордвинкина.

Три дня четверо молодых людей слушают приговор, где описаны всех их наркопреступления.

Три дня четверо молодых людей слушают приговор, где описаны всех их наркопреступления.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Дело Вероники Шуваловой рассматривалось в закрытом порядке, поэтому сложно сказать, было ли у неё профессиональное образование химика или она просто знала, как производятся наркотические вещества, и учила всех вновь прибывших.

В основном, согласно материалам дела, они остро нуждались в деньгах и были либо безработными, либо разнорабочими, и поэтому в погоне за сверхприбылью шагнули на скользкую дорожку.

К примеру, за килограмм синтетического наркотика изготовителям обещали гонорар в 140 тысяч рублей, а психотропного – награду в 220 тысяч рублей. Вторая сумма обусловлена вредностью производства. За размещение «закладок» производителям-курьерам платили по 10 тысяч рублей в Твери и более значительную сумму, если в отдалённом районе области.

Излюбленным местом «закладок» для распространения наркотиков в Твери был тайник рядом с Рябеевским шоссе, под бетонной плитой. Связь с покупателями держали через мессенджеры.

Производители запрещённых веществ действовали как в Твери, так и в Калининском и Старицком районах. Чтобы процесс шёл быстрее и меньше времени уходило на сон, сами употребляли наркотики. Именно в разгар рабочего дня в феврале 2019 года «варщиков» и задержали сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции.

В группировку входили граждане России и Украины.

В группировку входили граждане России и Украины.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Организация процесса заслуживает отдельного упоминания. Реактивы, прекурсоры и колбы закупались в Москве. Всего в оборудование, реактивы и прекурсоры вложили более 20 миллионов рублей. Кроме того, оплачивали аренду помещений, машин и т.д. Прибыль, исходя из данных правоохранительных органов, барыги получали только от наркоторговли.

Теперь молодым людям грозит от 15 до 20 лет в тюрьме по совокупности статей УК РФ. На то, чтобы перечислить все их «подвиги», понадобится ещё несколько часов. По всей видимости, вердикт вынесут не ранее 11 июня.

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