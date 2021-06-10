Во все особо тяжкие: Продолжается суд над наркоторговцами, организовавшими в Тверской области три нарколаборатории

В Твери продолжаются слушания по делу ОПГ, которая произвела 30 килограммов синтетических наркотиков. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверском областном суде второй день зачитывают приговор четырём молодым людям, которые производили и продавали синтетический и психотропный наркотики. Все они погнались за лёгкими деньгами и занялись незаконным бизнесом.

Но два человека из ОПГ после задержания начали охотно сотрудничать со следствием, это две дамы. Их дело разобрали в Старицком районном суде и вынесли приговоры: девять и 12 лет в колонии общего режима (с вычетом одного года и девяти месяцев, проведённых в СИЗО). И штрафы – 200 и 400 тысяч рублей.

И это с учётом помощи в распутывании дела. Молодых людей ждут сроки внушительнее. И, видимо, штрафы. 30 килограммов произведённых наркотических веществ говорят сами за себя.

10 июня в зале заседаний судья Елена Мордвинкина продолжила читать приговор в отношении четверых молодых людей от 25 до 37 лет. Наверное, каждый из них уже пожалел, что совершал преступления, из-за того, что слушать во всех подробностях свои похождения, включённые в текст приговора, было утомительно.

Из-за санитарных правил процесс длился уже третий час. По полтора часа два дня подряд...

В состав группировки входили граждане как России, так и Украины. Почти все они были знакомы до этого.

А научила их делать наркотики девушка.

– Через неё (Шувалову. – Ред.) шли финансы, она занималась обучением участников группы деталям производства наркотиков, – констатировала на оглашении приговора судья Елена Мордвинкина.

Три дня четверо молодых людей слушают приговор, где описаны всех их наркопреступления. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Дело Вероники Шуваловой рассматривалось в закрытом порядке, поэтому сложно сказать, было ли у неё профессиональное образование химика или она просто знала, как производятся наркотические вещества, и учила всех вновь прибывших.

В основном, согласно материалам дела, они остро нуждались в деньгах и были либо безработными, либо разнорабочими, и поэтому в погоне за сверхприбылью шагнули на скользкую дорожку.

К примеру, за килограмм синтетического наркотика изготовителям обещали гонорар в 140 тысяч рублей, а психотропного – награду в 220 тысяч рублей. Вторая сумма обусловлена вредностью производства. За размещение «закладок» производителям-курьерам платили по 10 тысяч рублей в Твери и более значительную сумму, если в отдалённом районе области.

Излюбленным местом «закладок» для распространения наркотиков в Твери был тайник рядом с Рябеевским шоссе, под бетонной плитой. Связь с покупателями держали через мессенджеры.

Производители запрещённых веществ действовали как в Твери, так и в Калининском и Старицком районах. Чтобы процесс шёл быстрее и меньше времени уходило на сон, сами употребляли наркотики. Именно в разгар рабочего дня в феврале 2019 года «варщиков» и задержали сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции.

В группировку входили граждане России и Украины. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Организация процесса заслуживает отдельного упоминания. Реактивы, прекурсоры и колбы закупались в Москве. Всего в оборудование, реактивы и прекурсоры вложили более 20 миллионов рублей. Кроме того, оплачивали аренду помещений, машин и т.д. Прибыль, исходя из данных правоохранительных органов, барыги получали только от наркоторговли.

Теперь молодым людям грозит от 15 до 20 лет в тюрьме по совокупности статей УК РФ. На то, чтобы перечислить все их «подвиги», понадобится ещё несколько часов. По всей видимости, вердикт вынесут не ранее 11 июня.