В Твери судят наркоторговцев, изготовивших 30 килограммов наркотиков

В Твери скоро озвучат приговор наркоторговцам, которые произвели около 30 килограммов рублей. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Есть такой сериал «Во все тяжкие». Вышел в 2008 году и был весьма популярен. В фильме рассказывается история школьного учителя, у которого диагностировали неоперабельный рак лёгких. Вместе со своим бывшим учеником он начинает производить и продавать синтетические наркотики. Но то, что получается в кино, в жизни, как правило, имеет иной финал...

9 июня в Тверском областном суде огласили первую часть приговора по делу организаторов нарколабораторий в Твери, Калининском и Старицком районах. В преступной деятельности участвовали граждане России и Украины. Официального источника дохода они не имели, а хотели сорвать лёгких денег.

Всего за период меньше года нарушители произвели более 30 килограммов синтетических наркотиков.

Перед началом судебного заседания было очень тихо, за бронированным стеклом переговаривались четверо молодых людей. Самому старшему из них 37, самому молодому 25 лет. На фоне строгости зала судебных заседаний и не склонной к шуткам судьи Елены Мордвинкиной они смотрелись как нашкодившие студенты колледжа.

Между тем это были участники ОПГ, в которую входили шесть человек (в том числе две женщины), занимавшихся не просто перекупкой «синтетики», но и её производством в трёх районах Тверского региона. Молодые люди не жалели деньги на сырьё, реакторы, аренду помещений и транспорт.

Дозы запрещённых препаратов, которые они произвели, относятся к категориям «крупная» и «особо крупная». Теперь парням грозит от 15 до 20 лет за решёткой. Дело двух фигурантов выделили в отдельное производство, так как они согласились сотрудничать со следствием.

Четвёрка парней, которые сидят на одной скамье подсудимых, уже 10 июня узнает свою судьбу. 7 июня один из них, Антон Сильченко, сказал последнее слово. 25-летний гражданин Украины, который жил в Твери нелегально, искренне раскаивается в содеянном.

Он зачитал на заседании суда речь, в которой подчеркнул, что наркотики, которые у них были изъяты, благодаря доблестным стражам порядка не дошли до потребителей.

В Тверской области действовали три нарколаборатории, которые производили «зелье» для продажи по всему региону. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Свою вину я признаю целиком и полностью. Я искренне сожалею и раскаиваюсь, что согласился на эту страшную авантюру, и готов принять заслуженное наказание. Наркотики – это большое зло и большой грех, который ломает не только чужие судьбы, но и тех, кто с ними связан, – сказал гражданин Украины Сильченко.

Он уверен, что суровое наказание пойдёт ему на пользу. Тем более что он и сам употреблял запрещённые вещества.

Идея продавать наркотики у молодых людей возникла ещё в 2017 году.

Наркотики должны были сбываться в подконтрольных интернет-магазинах с анонимной системой регистрации. Как часто случается, для распространения «зелья» злоумышленники использовали различные мессенджеры, в то числе те, где сообщения защищены шифрованием. Оплату они планировали получать в криптовалюте, которую потом конвертировали бы в рубли.

В суде было оглашено, что члены ОПГ сбывали наркотики не только в Твери и области, но и за пределами региона.

Руководствуясь оперативными данными ФСБ, в феврале 2019 года организаторов поймали с поличным в нарколабораториях.

Несостоявшиеся наркобароны вкладываться в производство зелья не скупились. Одного оборудования из лабораторий изъяли на три миллиона рублей. Стоимость всех прекурсоров и реактивов оценивают в 20 миллионов рублей.

Дело в судебной инстанции начали рассматривать в конце октября 2020 года. Сейчас процесс подходит к логическому финалу. 10 июня должен быть ясен вердикт служителей Фемиды.