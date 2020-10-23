Появилось видео задержания наркоторговцев, организовавших три подпольных нарколаборатории в Твери

С поличным на месте задержали шестерых членов международной ОПГ. Фото: стоп-кадр с видео УФСБ России по Тверской области.

Сотрудники ФСБ накрыли в Твери сразу три подпольные нарколаборатории в феврале 2019 года. Организаторов преступного бизнеса в ближайшее время ждет суд.

Производством и сбытом наркотиков и психотропных веществ занималась международная банда. Наркоторговцы работали по-крупному: одного оборудования из их лабораторий изъяли на три миллиона рублей.

- На месте производства задержаны с поличным шесть активных участников организованной преступной группы, из которых три гражданина России и три гражданина Украины, - сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Благодаря действиям сотрудников органов Федеральной службы безопасности, в незаконную продажу не попали более пяти килограммов готового зелья: опасного синтетического "солевого" наркотика и синтетического психотропа. Всего же, как показало следствие, в подпольных лабораториях произвели более 30 килограммов наркотиков.

Изъяты были также различные вещества для производства наркотиков и реактивы на сумму около 20 миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Покушение на незаконное производство наркотиков в особо крупном размере" (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Дело о подпольном производстве наркотиков будет рассматриваться в Тверском областном суде 27 октября 2020 года.