Суд рассмотрит дело о производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере в Твери

В Твери будут судить преступников, содержащих нарколабораторию и торгующих «товаром». Фото: Яна ЛИСИНА

В Тверском областном суде 27 октября начнутся слушания по делу четырех жителей Тверской области, производивших и продававших наркотики в огромных количествах. Нарколаборатории размещались в Твери, а также Калининском и Старицком районах региона. Сбыт запрещенных веществ происходил в Пролетарском районе областного центра.

Двух подельниц четырех обвиняемых также задержали и будут судить в Старицком районном суде. Заседание по делу одной из них пройдёт 29 октября. Обе жительницы региона согласились сотрудничать со следствием. Ещё двоим подозреваемым удалось скрыться, их объявили в международный розыск.

Из материалов суда следует, что наркотические средства изготавливали и распространяли с августа 2018 по февраль 2019 года. Общий объем произведенного превышает 30 килограммов.