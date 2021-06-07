Коронавирус в Твери, последние новости на 7 июня 2021: разборка чужого авто, кража и сдача трёх авто в металлолом, стрельба в кафе

Жизнь, не смотря на коронавирус, в Тверской области бурная. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 7 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 42 676 случаев заражения COVID-19 (+77 за сутки).

Выздоровел 40 001 житель региона (+80 за сутки).

Изолирован 1589 больной(-12).

Умерло 1086 человек (+9 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 874 заболевших (+25 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3106 (+9),

Ржев – 2335 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2257 (+4),

Калининский район – 1761 (+4),

Кимры – 1685 (+4),

Торжок – 1658 (+3),

Бологовский район – 1076 (0).

Прививку от коронавируса сделали 139 203 жителя Тверской области, за последние сутки – 206 человек.

Официальные данные на 7 июня. Фото: Yandex

Удивительную тягу к автомобилям проявили криминально настроенные жители Тверской области.

У 28-летнего жителя Вышнего Волочка под Торжком разобрали личный автомобиль. Он возвращался в Вышний Волочёк по трассе М-10, когда его немолодой ВАЗ сломался. Произошло это в районе деревни Будово, в 35 километрах от Торжка.

Мужчина вынужден был оставить автомобиль на месте и уехал в Вышний Волочёк. Когда утром он вернулся, в его машине не оказалось аккумулятора, автомагнитолы и бортового компьютера. А в довершение у машины были сняты все четыре колеса. Ущерб неизвестный причинил на 20 500 рублей.

Злоумышленником оказался местный житель. Он уже дал показания полиции.

Куда более масштабный случай произошёл в Торжке.

Местный житель оставил на хранение три своих неисправных автомобиля у дома сожительницы. Затем с женщиной расстался, а автомобили так и продолжили стоять. Однажды он решил их забрать, но машин на привычном месте не нашёл.

Полиция выяснила, что к автомобилям приложил руку сын бывшей пассии новотора.

Он сдал все три автомобиля в металлолом и выручил за них 56 000 рублей. Любопытно, что реальная стоимость машин была оценена в 260 000 рублей. То есть, злоумышленник выручил за украденное в пять раз меньше их реальной стоимости.

Ну и куда же без драк выходного дня?

В Конаковском районе, в кафе с незамысловатым названием «Мираж» отдыхали люди. Когда градус беседы превысил градус выпитого, между несколькими отдыхающими началась перепалка, переросшая в драку.

Ну, а затем кто-то выхватил травматический пистолет и начал стрелять.

Три человека, среди них одна женщина, доставлены в больницу.