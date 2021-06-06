В Тверской области посиделки в кафе закончились стрельбой

Стрельба случилась в деревне Вахромеево. Фото: yandex.ru/maps/

Криминальное ЧП случилось в деревне Вахромеево Конаковского района Тверской области, что в пяти километрах от Конаково и рядом с Карачарово.

В кафе с незамысловатым названием «Мираж» отдыхали люди. Когда градус беседы превысил градус выпитого, между несколькими отдыхающими началась перепалка, переросшая в драку.

Но кому-то из участников рукопашной этого показалось мало, и в ход пошло огнестрельное оружие. Об этом сообщает группа в ВК «Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)». В сообщении уточняется, что применялся травматический пистолет ОСА.

В результате стрельбы ранеными оказались трое. Двоих мужчин и женщину доставили в больницу. В происшествии разбирается полиция.

Как сообщают в областном МВД, на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативна группа. Опросили свидетелей и очевидцев.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого, который затеял стрельбу. Им оказался 46-летний местный житель. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.