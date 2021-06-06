Три автомобиля жителя Торжка похититель сдал в металлолом

Автомобили ушли в металлолом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Торжка оставил на хранение три своих неисправных автомобиля у дома сожительницы. Затем с женщиной расстался, а автомобили так и продолжили стоять. Однажды он решил их забрать, но машин на привычном месте не нашёл.

Мужчина обратился в полицию.

В ходе разбирательства выяснилось, что к автомобилям приложил руку сын бывшей пассии новотора.

Он сдал все три автомобиля в металлолом и выручил за них 56 000 рублей. Любопытно, что реальная стоимость машин была оценена в 260 000 рублей. То есть, злоумышленник выручил за украденное в пять раз меньше их реальной стоимости.

Теперь ему светит суд за кражу, а автомобили ушли в переплавку, чтобы служить людям.