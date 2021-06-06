У жителя Вышнего Волочка под Торжком разобрали автомобиль

Автомобиль был оставлен на трассе. Фото: yandex.ru/maps

У 28-летнего жителя Вышнего Волочка под Торжком разобрали личный автомобиль. Он возвращался в Вышний Волочёк по трассе М-10, когда его немолодой ВАЗ сломался. Произошло это в районе деревни Будово, в 35 километрах от Торжка.

Мужчина вынужден был оставить автомобиль на месте и уехал в Вышний Волочёк. Когда утром он вернулся, в его машине не оказалось аккумулятора, автомагнитолы и бортового компьютера. А в довершение у машины были сняты все четыре колеса. Ущерб неизвестный причинил на 20 500 рублей.

Мужчина вызвал полицию.

Оказалось, злоумышленник вскрыл машину, забравшись в салон через незапертый багажник.

В итоге полиция установила, что криминальным автослесарем оказался 25-летний житель деревни Будово.

Сейчас ему предъявлено обвинение.