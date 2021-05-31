Что происходит на месте стройки в Твери памятника поэту Андрею Дементьеву

Проект памятника и обустройства места.

Прогуливаясь в выходные по набережной Степана Разина, наткнулся на почти двухметровый, частично темно-зеленый, частично бордовый забор. Вспомнил: тут же запланировано поставить памятник нашему земляку - поэту, автору знаменитых «Яблок на снегу» и «Лебединой верности» Андрею Дементьеву. Естественно, захотелось заглянуть за забор и узнать, что происходит на месте сооружения в Твери памятника поэту Дементьеву.

Место установки памятника выбрано живописное - там, где улица Андрея Дементьева (бывшая Володарского) встречается с набережной. Практически напротив впадения Тверцы в Волгу на другой стороне реки.

Утверждено это место было 17 июля прошлого года на заседании Тверской гордумы. На следующий день там был торжественно открыт закладной камень.

Сейчас камня уже нет...

Автор проекта памятника - народный художник РФ, скульптор Андрей Ковальчук (памятник Михаилу Тверскому - его рук дело).

Скульптура поэта запечатлит его в непринужденной позе.

Центром композиции станет бронзовая фигура Андрея Дементьева в два с половиной метра высотой. Поэт будет представлен в неформальной позе с закинутым за плечо пиджаком.

Как сообщил в 2020 году на заседании гордумы главный архитектор Твери Алексей Жоголев, на площадке будет уложена гранитная брусчатка, установлены фонари, скамейки, урны, смонтирована ночная подсветка и проведено озеленение.

Я заглянул за забор - пока там лишь освобожденная от зелени и грунта песчано-земляная площадка. В одном месте виден то ли кабель, то ли шланг. Валяются обрывки каких-то "лент". Ничего особенного.

Так выглядит площадка за забором. Фото: Александр ЖМУЛИН

Баннер информирует, что благоустройство места под будущий памятник проводит муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой». Заказчик работ - департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта горадминистрации. Сроки - май-июнь. В общем, время ещё есть.

Изготовление памятника финансируются из регионального бюджета по госпрограмме «Культура Тверской области на 2017-2022 годы». Установка - за счет средств тверского Дома поэзии. За содержание будет отвечать администрация Твери.

Добавим, что сам памятник запланировано установить в этом году. Об этом в прямом телеэфире в феврале рассказал губернатор Игорь Руденя.