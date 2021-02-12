На запланированном месте в Твери поставят памятник Андрею Дементьеву в 2021 году

В 2021 году в Твери поставят памятник поэту Андрею Дементьеву. Фото: ПТО.

11 февраля в интервью на одном из крупных областных телеканалов глава региона напомнил, что в Твери на набережной Волги в 2021 году будет установлен памятник поэту Андрею Дементьеву. Планы должны воплотиться в жизнь. Напомним, 18 июля на месте будущего монумента установили закладной камень.

Губернатор Тверской области констатировал, что замысел будет реализован. В год 93-летия со дня рождения литератора в его родном городе появится памятник.

Скульптором выступил народный художник России Андрей Ковальчук. Он же автор памятника князю Михаилу Тверскому на одноименной площади в Твери.

Скульптуру поставят на набережной Волги, где уже есть закладной камень. Фото: Виктория ТУШКОВА

Андрей Дементьев – один из самых известных поэтов второй половина ХХ века. Он работал в разных жанрах, сочинил тексты многих песен, которые знает практически каждый россиянин.

Почетный гражданин Твери и области основал в региональном центре единственный в стране Дом поэзии. Улица, на которой он находится, получила имя поэта. В Доме поэзии проходят, в том числе, конкурсы для начинающих авторов. Учреждена ежегодная премия имени Дементьева.