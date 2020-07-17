2020-07-17T18:04:58+03:00
Звезды

В Твери на месте будущего памятника Андрею Дементьеву установят закладной камень

Церемония назначена на 18 июля
Александр ЖМУЛИН
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Памятник Андрею Дементьеву в миниатюре. Фото: администрация города ТвериПамятник Андрею Дементьеву в миниатюре. Фото: администрация города Твери
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«… Здесь влюбился я в Волгу навеки, И отсюда мой начался род, Где стихи, словно добрые вехи, Помечали дорогу в восход». Памятник нашему земляку, поэту Андрею Дементьеву украсят строки из его же стихотворения. Скульптуру собираются установить на набережной Степана Разина, где заканчивается улица Андрея Дементьева. 18 июля в 15:00 там торжественно будет установлен закладной камень под будущий памятник.

Место расположения памятника поэту сегодня, 17 июля одобрили и законодательно утвердили депутаты Тверской городской Думы.

Автор скульптуры – Народный художник России, скульптор Андрей Ковальчук. Кстати, это именно он придумал памятник святому благоверному князю Михаилу Тверскому.

По мнению губернатора Игоря Рудени, память об Андрее Дементьеве, его творчестве – это память о целой эпохе.

- Уверен, что монумент поэту в центре Твери станет не только знаковым местом, но и популярным туристическим объектом, – сказал глава региона.

Отметим, что 16 июля Андрею Деме6нтьеву могло бы исполниться 92 года.

В честь день рождения поэта, а также дня создания Дома поэзии Андрея Дементьева в Твери 18 июля пройдет Дементьев Фест с концертом на площади Славы в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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