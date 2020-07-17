В Твери на месте будущего памятника Андрею Дементьеву установят закладной камень
«… Здесь влюбился я в Волгу навеки, И отсюда мой начался род, Где стихи, словно добрые вехи, Помечали дорогу в восход». Памятник нашему земляку, поэту Андрею Дементьеву украсят строки из его же стихотворения. Скульптуру собираются установить на набережной Степана Разина, где заканчивается улица Андрея Дементьева. 18 июля в 15:00 там торжественно будет установлен закладной камень под будущий памятник.
Место расположения памятника поэту сегодня, 17 июля одобрили и законодательно утвердили депутаты Тверской городской Думы.
Автор скульптуры – Народный художник России, скульптор Андрей Ковальчук. Кстати, это именно он придумал памятник святому благоверному князю Михаилу Тверскому.
По мнению губернатора Игоря Рудени, память об Андрее Дементьеве, его творчестве – это память о целой эпохе.
- Уверен, что монумент поэту в центре Твери станет не только знаковым местом, но и популярным туристическим объектом, – сказал глава региона.
Отметим, что 16 июля Андрею Деме6нтьеву могло бы исполниться 92 года.
В честь день рождения поэта, а также дня создания Дома поэзии Андрея Дементьева в Твери 18 июля пройдет Дементьев Фест с концертом на площади Славы в Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU
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