На месте будущего памятника Андрею Дементьеву в Твери установили закладной камень

18 Июль 2020 2020-07-18T19:47:52+03:00

Памятник поэту появится здесь - на пересечении улицы Андрея Дементьева и набережной Степана Разина. Фото: Виктория ТУШКОВА

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В месте, где улица Андрея Дементьева встречается с набережной Степана Разина, установлен закладной камень. "На этом месте будет памятник Почётному гражданину города Твери и Тверской области, выдающемуся советскому и российскому поэту Андрею Дементьеву", - гласит надпись на нём.

Как отметил губернатор Игоря Руденя, который, как известно, очень ценит творчество Андрея Дементьева, память о поэте – это память о целой эпохе.

- Уверен, что монумент станет не только знаковым местом, но и популярным туристическим объектом, – сказал глава региона.

Закладной камень установили на набережной 18 июля. В этот же день в Твери проходит "Дементьев Фест" - ежегодный фестиваль памяти поэта. На него приезжают звёзды российской величины: Марк Тишман, Зара, Ангелина Вовк, Яна Чурикова. В этом году на фестивале также выступает Александр Розенбаум. Знаменитый бард присутствовал на церемонии закладки камня.

- Это очень радостное и правильное событие для Твери и России, - говорит Александр Розенбаум. - Тверская земля славна с древности. И Андрей Дементьев добавил большой слой, личный камень в это огромное общественное звучание Твери.

Автор проекта будущего памятника – Народный художник РФ, скульптор Андрей Ковальчук. Он же является автором памятника князю Михаилу Тверскому.

На церемонии присутствовали звёзды, чиновники, обычные горожане. Фото: ПТО

Александр Розенбаум. Фото: ПТО

Ангелина Вовк. фото: ПТО

На переднем плане супруга поэта Анна Пугач-Дементьева. Фото: ПТО

Марк Тишман. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU