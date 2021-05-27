Конец мая в Твери будет холодным, дождливым и ветреным

Самым холодным и непогожим днём станет 31 мая. Понедельник - день тяжёлый! Фото: Михаил ФРОЛОВ

В свои последние дни май с тверичанами ласковым не будет: весна подготовила холодный прощальный реверанс.

- Заморозков, как в столице, у нас не предвидится, но будет зябко! - предупреждает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Температура начнёт понижаться уже в субботу.

В первую половину субботнего дня мы успеем зацепить немного солнца, будет +20. Но к вечеру северо-восточный ветер принесёт похолодание.

В воскресенье +15. Участников полумарафона «ЗаБег.РФ», старт которому в Твери будет дан в 9:00, ждёт испытание ветром до 7 метров в секунду (если вы не участник марафона, но собираетесь в этот день в город, не забудьте о перекрытиях).

В понедельник +16 и дожди, за сутки может выпасть до 12 мм осадков. Во вторник, 1 июня, тоже +16 и поморосит. А в среду погода пойдёт на поправку: ожидаем +19.

- Зато огороды польёт дождём и воздух очистится, - подбадривает Наталья Сердитова.

А небольшое ненастье даст нам шанс заняться домашними делами или почитать любимые книги. Одевайтесь по погоде и будьте здоровы!

Кстати, в среднем нынешний май прошёл вполне в пределах климатической нормы. Холодное начало и зябкий конец месяца компенсировала жара второй декады. Чем удивит июнь, пока сказать сложно: месяц этот с характером.

Например, 5 июня 1910 года жители Тверской губернии испытали на себе рекордную жару в 34,3 градуса. А шестью годами позже, 1 июня 1916 года, столбики термометров обрушились вниз до отметки в -2,3 по Цельсию. Что до климатической нормы, то нашему июню свойственна среднемесячная температура в 16,6 градуса тепла. Предвкушаем лето!