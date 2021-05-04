Илья Ковальчук впервые побывал на турнире своего имени в Твери и пошутил насчёт вопросов от «Комсомольской правды»

Илья Ковальчук впервые побывал в Твери на турнире своего имени. Фото: Степан КАМЕНЕВ

За двенадцатилетнюю историю Кубка Ильи Ковальчука среди юных хоккеистов именитый воспитанник тверской школы хоккея Илья Ковальчук первый раз посетил соревнования, которые регулярно проходят в Твери.

Так совпало, что 28 апреля тверичанин в составе омского «Авангарда» завоевал третий за свою спортивную карьеру кубок Гагарина – главный приз в Континентальной хоккейной лиге. Теперь Илья Валерьевич – олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трёхкратный обладатель кубка Гагарина. Не взятой осталась только одна хоккейная высота – кубок Стэнли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

– Посмотрим, буду ли вновь играть в НХЛ, – коротко прокомментировал Илья Ковальчук, а затем полушутливо добавил: – От «Комсомольской правды» всегда провокационные вопросы. Шучу, я ещё не знаю… Только закончился сезон, сейчас – время отдыха.

Ну а как не задать такой вопрос. Форварду 15 апреля исполнилось 38 лет. Он успешно играл и в России, и за океаном. Но возраст и высокая конкуренция в лигах – немаловажный факт.

– Говорят, что запасным вариантом вы держите возможность играть в московском «Спартаке»?

– Ну это просто слухи пока… Когда будет какая-то конкретика, я обязательно озвучу это во всеуслышание.

ХК «Тверичи» фотографируются с Ильёй Ковальчуком. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Во время вручения подарков юным хоккеистам из восьми команд звёздный гость, пожимая руку мальчишкам, желал им удачи. Интересовался об успехах. Уверял, что всё получится.

Особенно приятно ему было общаться с юными тверичанами. Всё-таки потенциально они могут пойти по его стопам.

– Тверским пацанам отличного настроения! Надо заниматься любимым делом, радовать тренеров, родителей! Ставить цели и их добиваться, – сказал в мотивирующем спиче Илья Валерьевич, забавно делая ударение во множественном числе слова «тренер» на последнем слоге.

Один из юных хоккеистов попросил Ковальчука пожелать им удачи как тренер.

– Я пока ещё не тренер, – с улыбкой напомнил кумир мальчишек.

Восемь команд юных хоккеистов бились за Кубок Ильи Ковальчука. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Во время разговора с прессой Илья Ковальчук вспомнил и первый свой официальный матч на льду СК «Юбилейный».

– Мы тогда проиграли «Крыльям Советов» со счётом 10:0. У меня был выход один на один, который я не забил, папа очень расстроился, – вспомнил форвард.

Кстати, по традиции 4 мая, когда Илья Ковальчук приехал в Тверь, он посетил могилу отца на Дмитрово-Черкасском кладбище. Валерий Николаевич очень много сделал для того, чтобы сын стал мастером своего дела, и Илья это помнит.

И вот теперь родители мальчиков-хоккеистов долго не могли отпустить с ледовой арены Илью Валерьевича. Одному из парней Кови (прозвище Ильи Ковальчука в англоязычном мире. – Ред.) расписался прямо на игровой кофте. На удачу.