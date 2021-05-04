Илья Ковальчук приехал в Тверь на международный турнир «Кубок Ильи Ковальчука»

В этом году турнир имени знаменитого хоккеиста проводится в Твери в двенадцатый раз. Фото: Степан КАМЕНЕВ

4 мая наш земляк, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук приехал в Тверь, чтобы встретиться с юными хоккеистами - участниками международного турнира «Кубок Ильи Ковальчука».

Илья раздавал ребятам подарки и фотографировался - сделать селфи с кумиром смогли все желающие. Напутствовал юных хоккеистов и желал им побед.

На вопрос присутствовавшего на встрече корреспондента "КП"-Тверь" о собственной будущей карьере и возможном возвращении в НХЛ, Кови ответил осторожно:

- Конечно, хотелось бы завоевать кубок Стэнли, но пока я ничего точно не решил - время покажет.

Подробный репортаж о визите в Тверь Ильи Ковальчука появится на нашем сайте в ближайшее время - следите за публикациями.

Напомним, в этом году турнир имени знаменитого хоккеиста проводится в Твери в двенадцатый раз, в нём принимают участие 8 команд юношей 2008 года рождения.

СПРАВКА КП

Илья Ковальчук – хоккейный форвард, родом из Твери. С 16 лет играет в профессиональных командах. Долгое время выступал за американские клубы и даже за канадский. В 2020 году подписал контракт с омским «Авангардом». Илья Валерьевич, которому сейчас 38 лет, выигрывал и Олимпиаду, и Чемпионат мира, и Кубок Гагарина в России. Не взятой высотой остаётся пока только Кубок Стэнли.

В 2019 году форвард из Твери занял десятую строчку в ТОПе самых богатых спортсменов России. За этот период хоккеист заработал 8 300 000 долларов, СМИ упоминали о нём 31 959 раз, за его жизнью в рунете следит 389 821 подписчик.

С 2007 года Илья Ковальчук состоит в браке c Николь Ковальчук, бывшей солисткой группы «Мираж». У супругов четверо детей: дочери Каролина, Ева и сыновья Филипп, Артём.