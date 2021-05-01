В погоне за Кубком Стенли: Знаменитый форвард из Твери Илья Ковальчук покинул «Авангард»

Тверичанин Илья Ковальчук больше не в «Авангарде». Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Болельщики «Авангарда» не успели в полной мере насладиться триумфом своих любимцев: 30 апреля 2021 стало известно об уходе с поста капитана команды живой легенды хоккея, уроженца Твери 38-летнего Ильи Ковальчука.

Пресс-служба ХК «Авангард» сообщила, что контракт расторгли по взаимной договоренности.

- Когда мы договаривались о переходе Ильи в «Авангард», сразу заключили джентльменское соглашение, – поделился со сми генеральный менеджер Алексей Волков. – Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ. Разумеется, в любое время ждем Илью обратно, он очень много сделал для «Авангарда», вел команду за собой, когда заболел Алексей Емелин, сплотил раздевалку по ходу плей-офф и был примером для всех не только на льду, но и за его пределами. Во многом его опыт стал решающим в нашей победе в Кубке Гагарина. Желаем удачи за океаном, теперь у Ильи появились тысячи новых фанатов из Омска, Балашихи и множества других городов – армия болельщиков «Авангарда». Наш клуб оставляет двери открытыми – уверен, команда и болельщики были бы счастливы отправиться на защиту чемпионского титула вместе с таким мастером, как Илья Ковальчук.

Напомним, 29 апреля «Авангард» в упорной борьбе победил столичный ЦСКА и стал впервые за 17 лет чемпионом.

На следующий день триумфаторы прилетели в Омск с Кубком Гагарина. Заветный трофей несли главный тренер Боб Хартли и Илья Ковальчук. Ковальчук, кстати, стал троекратным обладателем этого хоккейного трофея. Он был обладателем этой награды в 2015 и 2018 годах, выступая за СКА. И по традиции, должен был привезти Кубок на родину, в Тверь. Заявлений относительно ухода из «Авангарда», а так же о том, где продолжит играть, он пока не делал.

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