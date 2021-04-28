Хоккеист из Твери Илья Ковальчук стал трёхкратным обладателем кубка Гагарина

Тверичанин Илья Ковальчук стал трёхкратным обладателем кубка Гагарина. Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

«Авангард» победил ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Омичи, в составе которых коренной тверичанин Илья Ковальчук, одолели соперника со счетом 1:0. Команда одержала победу в серии игр – 4:2.

Впервые за свою историю «Авангард» взял такую высоту. До этого высшим достижением клуба был выход в финал Кубка Гагарина.

К слову, Илья Ковальчук был обладателем этой награды в 2015 и 2018 годах, выступая за СКА. Теперь, по традиции, хоккеист должен привезти Кубок на родину, в Тверь. В областном центре пройдёт и встреча с поклонниками его таланта.

На церемонии награждения Ковальчук первым поднял кубок. Интересно получается – раз в три года хоккеист завоёвывает весомую награду, прославляя этим и родную Тверскую область.