Коронавирус в Твери, последние новости на 5 мая 2021: Парад Победы на новом месте, Ковальчук и кубок Стенли, скандал с мальчиком с ДЦП

Главные темы дня 5 мая 2021 в Твери. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 5 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 185 случаев заражения COVID-19 (+67 за последние сутки).

Выздоровели 38 173 гражданина (+57 за сутки)

Изолированы 1111 больных (+4).

Умерли 901 человека (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 990 заболевших (+25 случай за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2856 (+17),

Ржев – 2220 (+2),

Вышневолоцкий городской округ – 2162 (0),

Калининский район – 1661 (+5),

Торжок – 1609 (+1),

Кимры – 1590 (+2),

Графика: Яндекс

Бологовский район – 1023 (0).

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего на данный момент прививку сделали 111 996 человек – это 80,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день вакцинировались 297 человек. В федеральный регистр внесена информация о 105 366 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Парад Победы 9 мая 2021 года в Твери пройдет - на новом месте. Колонна не пойдёт по привычному маршруту от Обелиска Победы. Торжественное шествие войск Тверского гарнизона и военной техники стартует в 11:30 на площади Михаила Ярославича Тверского.

Как стало известно «КП»-Тверь», маршрут пройдёт по улице Советской. От площади Михаила Тверского колонна двинется в сторону площади Ленина, не доходя до которой процессия развернётся (около гостиницы «Селигер» на Советской, 38).

Далее парад проследует в обратном направлении (всё так же по Советской) : площадь Михаила Тверского, площадь Пушкина (мимо стелы «Тверь - город воинской славы») и до остановки «Московская площадь» («бани на Советской»). Московская площадь должна стать конечной точкой маршрута.

Подробнее о параде 9 мая 2021 года и других торжествах в честь Дня победы читайте на нашем сайте.

4 мая наш земляк, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук приехал в Тверь, чтобы встретиться с юными хоккеистами - участниками международного турнира «Кубок Ильи Ковальчука».

Илья раздавал ребятам подарки и фотографировался - сделать селфи с кумиром смогли все желающие. Напутствовал юных хоккеистов и желал им побед.

На вопрос присутствовавшего на встрече корреспондента "КП"-Тверь" о собственной будущей карьере и возможном возвращении в НХЛ, Кови ответил осторожно:

- Конечно, хотелось бы завоевать кубок Стэнли, но пока я ничего точно не решил - время покажет.

3 мая в Твери произошел их ряда вон выходящий случай. Автомобилисты на одной из улиц увидели и помогли ползущему по дороге мальчику. Как потом выяснилось, у ребенка врожденное заболевание - ДЦП, и он умудрился "сбежать" из дома.

"КП"-Тверь" разобралась в подробностях этой истории и выяснила, что мама решила поместить мальчика на лечение в психиатрическую больницу. Дело в том, что он ведет себя неуравновешенно и агрессивно.

Ситуацию взяли на контроль минсемьи и минсоцзащиты Тверской области.

Представители ведомств созвонились с мамой ребенка, предложили помощь. При этом выяснили, что семья, где воспитывается еще пять детей, не относится к категории неблагополучных. Из-за агрессивного и неуравновешенного поведения сына, в данный момент мать решила отдать его на временное лечение в психиатрическую больницу.

Тем временем, Следственное управление СК РФ по Тверской области организовало проведение доследственной проверки по факту побега больного мальчика из дома.

Графика: ПТО

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