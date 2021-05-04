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Общество4 мая 2021 15:01

Мальчика с ДЦП, который полз по улице в Твери, мать отправила в спецлечебницу

Ребенка на проезжей части заметили автомобилисты
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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Как выяснилось, мальчик - не из асоциальной семьи. На этом снимке он с сестрой - на отдыхе. Фото: VK/Ольга Белорукова

Как выяснилось, мальчик - не из асоциальной семьи. На этом снимке он с сестрой - на отдыхе. Фото: VK/Ольга Белорукова

Ближе к вечеру 3 мая в Твери, на улице Дорошихинской, были ошарашены увиденным проезжавшие там автомобилисты. Прямо по проезжей части дороги полз мальчик в мокрой одежде и весь в грязи. Несколько машин остановились - водители пришли на помощь ребенку.

О случившемся в соцсетях рассказала Алена Гаврилова - одна из тех, кто помогал мальчику.

- Нас было несколько человек, кто остановился первый и оказал помощь, кто-то вызывал полицию, кто-то «скорую», кто-то принес одеяло, кто-то напоил! Всем этим людям большое человеческое спасибо! Мальчик просил о помощи. Он сбежал, а точнее уполз на коленях, из дома. Дальше выясняем, что там творится в семье и почему это произошло, - написала девушка в посте.

В итоге ребенка доставили в детскую городскую больницу № 3. Там его накормили и обогрели.

У мальчика - детский церебральный паралич (ДЦП) от рождения, поэтому он может передвигаться только на инвалидной коляске либо ползком на коленях.

В тот день он умудрился уползти из дома и отправился к брату, который, по словам самого же мальчика, проживает на другом краю Твери. Ему надо было преодолеть расстояние, немалое и для пешехода - порядка 15 километров.

Мама ребенка Ольга Белорукова потом рассказала, что о побеге сына узнала от полицейских, которые приехали к ней, чтобы выяснить, что же произошло.

По словам женщины, мальчик находился в своей комнате, а она тем временем занималась младшими детьми в другом помещении и не подозревала, что ее сын сбежит и отправится в самовольное путешествие.

Ольга утверждает, что старается помогать сыну как может: проводит с ним развивающие занятия, делает ему массаж. При этом, по словам мамы, мальчик посещает школу по индивидуальному расписанию.

«КП»-Тверь» удалось связаться с Ольгой. Она рассказала, что мальчику 13 лет и в последнее время он ведет себя агрессивно, даже хватается за ножи, ломает стулья.

- Это не первый его побег, недавно он пытался убежать через окно, мы живем в частном доме, - добавила Ольга. - В итоге упал и ободрался.

Из-за агрессивного и неуравновешенного поведения сына Ольга решила отдать его на временное лечение в психиатрическую больницу.

Добавим, что женщина воспитывает еще пятерых детей.

Тем временем, Следственное управление СК РФ по Тверской области организовало проведение доследственной проверки по факту побега больного мальчика из дома.

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