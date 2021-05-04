День Победы в Твери - 2021: Парад на новом месте, фейерверк, концерты, спортивные состязания

В этом году многие мероприятия празднования дня Великой Победы в Твери выходят из онлайна. Фото: Ирина ТАРАСОВА

9 мая Тверь со всей страной отпразднует 76-ю годовщину Великой Победы. В обычном режиме состоятся многие торжественные и памятные мероприятия, которые из-за пандемии были отменены или перешли в онлайн в прошлом, юбилейном для Победы году.

В режиме онлайн останется только акция «Бессмертный полк». А парад Победы в Твери состоится - с соблюдением противоэпидемических норм. Запланированы также возложение цветов к мемориалам, спортивные мероприятия, исторический фестиваль и праздничные концерты. Уроки мужества, концерты и тематические выставки пройдут в школах и учреждениях культуры города.

Завершится празднование 76-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне салютом.

Панихиды и возложения цветов

Панихиды пройдут во всех храмах Твери 9 мая в 9:00.

Возложения цветов к воинским мемориалам

9:15 - памятник танковому экипажу Степана Горобца (Комсомольская площадь).

9:30 - площадь Ленина.

10:00 - Черкасское воинское захоронение, Волынское захоронение, воинское захоронение в посёлке Сахарово, военный мемориал на кладбище «Большие Перемерки», мемориальный комплекс «Смоленское захоронение», захоронения в посёлках Керамического завода, Элеватор и Мигалово.

10:30 - обелиск Победы.

11:00 - стела «Тверь - город воинской славы».

Парад Победы

Начало в 11:30 на площади Святого Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского (Центральный район).

В этом году парад Победы в Твери изменит свой привычный маршрут. Парадное построение войск Тверского гарнизона состоится в Центральном районе города, на площади Михаила Тверского. Маршрут пройдёт по одной улице - Советской.

Сначала колонна двинется в сторону площади Ленина (если вы гость города, ориентируйтесь на направление, которое указывает правая рука бронзового князя Михаила Ярославича). Примерно через 200 метров, не доходя до площади Ленина, парадная процессия развернётся (в районе здания гостиницы «Селигер» на Советской, 38).

Далее войска двинутся в обратном направлении также по улице Советской. Минуя площадь Михаила Тверского, колонна прошествует в направлении стелы «Тверь - город воинской славы» (площадь Пушкина, немногим менее 400 метров от площади Михаила Тверского). У стелы вся колонна сделает равнение направо и, не останавливаясь, пройдёт далее до конца торжественного маршрута.

Завершится парад в районе остановки транспорта «Московская площадь» (в народе - «бани на Советской», 240 метров от стелы).

В параде примут участие преподаватели и курсанты Тверской военной академии ВКО имени Жукова, суворовского военного училища, кадеты, силовики, сотрудники МЧС, юнармейцы. Запланирован также проход военной техники.

Как удобнее смотреть парад - подсказать сложно. Так как такого в Твери ещё не было и непонятно, как и что будет перекрываться полицией, совет простой: приходите пораньше.

Акция «Молодёжь помнит»

18:45 - площадь Победы. Акция совмещена с трансляцией на большие экраны всероссийской минуты молчания «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Она начнётся в 18:55.

Праздничный салют

Фейерверк в честь Дня Победы начнётся в 22:00 на стадионе «Центральный» (Центральный район, Краснофлотская набережная). А значит, виден салют будет по обе стороны Волги. Из Заволжского района города его лучше всего будет видно с городского пляжа, набережной Афанасия Никитина. В Центральном районе салют будет удобно смотреть с территории острова Памяти (мемориальный комплекс обелиска Победы).

Концерты

14:00 - в городском саду Твери состоится концертная программа муниципального оркестра русских народных инструментов имени Василия Андреева.

14:00 - концертная программа муниципального духового оркестра в парке Победы (проспект Победы).

Спортивная программа

73-я традиционная легкоатлетическая эстафета

Эстафета пройдёт по центральным улицам Твери, старт и финиш - у обелиска Победы (Центральный район, площадь Победы).

Спортсмены от обелиска побегут через Тьмацкий мост по улице Советской до Тверского проспекта, повернут на проспект в сторону Заволжья, преодолеют Новый мост. Далее побегут по набережной Афанасия Никитина до дома № 92, развернутся и побегут обратно до Старого моста. Через Старый мост и Волжский проезд (мимо стадиона «Химик») вернутся на Советскую и финишируют у обелиска.

8:50 - торжественное открытие эстафеты у обелиска Победы.

9:00 - старт первого забега (юноши и девушки).

9:25 - старт второго забега (мужчины и женщины).

11:00 - торжественное закрытие, награждение победителей и призёров эстафеты (время награждения может быть изменено, об этом будет объявлено во время соревнований).

«Кубок Победы»

10:00 - турнир по мини-футболу «Кубок Победы» стартует на стадионе «Химик» (улица Советская, 1а).

Фестиваль «Тверская застава»

12:00 - начало фестиваля в посёлке Власьево (Московский район Твери).

12:00 - 17:00 - первенство Тверской области по спортивному мечу.

В течение дня на фестивале будет работать ремесленно-купеческая ярмарка, пройдут выставки «Лагерь русских воинов», «Монгольская юрта». Запланирован лучный турнир и мастер-классы по средневековым танцам, настольным играм, фехтованию. Будет организована детская площадка.

Фестиваль продолжится 10 мая.