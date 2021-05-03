В Твери неравнодушные водители помогли мальчику, который полз в грязи по проезжей части

Ночь мальчик проведет в больнице под наблюдением врачей Фото: областной минздрав

Мальчика заметили около 17:00 вечера 3 мая на улице Дорошихинской в Твери. Ребенок в мокрой одежде и весь в грязи полз по проезжей части.

Чтобы помочь мальчику, остановились сразу несколько прозжающих машин. О случившемся рассказала подписчица паблика "Подслушано у водителей. Тверь" Алена Гаврилова.

- Нас было несколько человек, кто остановился первый и оказал помощь, кто-то вызывал полицию, кто-то скорую, кто-то принес одеяло, кто-то напоил! Всем этим людям большое человеческое спасибо! Мальчик просил о помощи, сбежал, а точнее уполз на коленях из дома. Дальше выясняем, что там творится в семье, и почему это произошло, - написала девушка в посте.

Известно, что ребенок болен и не может ходить, а полз он к брату, который, по его словам, живет на Зеленом проезде.

Прибывшая скорая доставила ребенка в детскую городскую больницу №3. Мальчика обещали накормить ужином и найти одежду. Ночь он проведет в больнице под наблюдением врачей.

Обстоятельства произошедшего выясняются.