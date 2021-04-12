Проект строительства участка высокоскоростной железной дороги в Тверской области продолжает тревожить местных жителей

Минэкономразвития РФ опубликовало проект трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖМ) Москва — Санкт-Петербург, часть которой пройдет и по нашему региону. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На выходных в тверском медиапространстве, словно гудок поезда, прозвучала новость - Минэкономразвития РФ опубликовало проект трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖМ) Москва — Санкт-Петербург, часть которой пройдет и по нашему региону. Одним из тех, кого наиболее заинтересовала эта информация, были, конечно, жители некоторых населенных пунктов Конаковского и Калининского районов. Дело в том, что они опасаются, что эта дорога пройдет через их участки с домами…

Напомним, что тревогу по этому поводу начали высказывать еще в октябре прошлого года владельцы домов в СНТ «Мечта» и «Радуга» (в Конаковском районе), а также деревень Даниловское, Рябеево, Щербово.

Дело в том, что по предварительному проекту магистраль запланировано проложить через эти населенные пункты. В этом можно убедиться на портале Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП). Там можно увидеть на карте предполагаемый маршрут ВСЖМ. Садоводческие товарищества, правда, там не отражены. Зато видно, как дорога идет через некоторые деревни в Калининском районе. Правда, планы нанесены на карту масштаба 1:1000000, то есть, в 1 см отражены 10 км местности, значит, погрешность слишком высока, чтобы точно оценить, где конкретно будет проходить трасса.

Фрагмент карты - фиолетовым прочерчен путь ВСЖМ. Фото: mnp.economy.gov.ru/скрин

О высокоскоростной магистрали еще 6 ноября прошлого в прямом телеэфире высказался губернатор Игорь Руденя.

- Все проекты будут учитывать частную собственность, комфортное проживание граждан, и конечно мы будем прислушиваться к мнению, где прокладывать ту или иную трассу. Но если каждый будет говорить: вот здесь у меня огород, вот сюда я хожу за грибами, поэтому давайте не будем строить высокоскоростную дорогу федерального значения. Ну тогда, наверное, найдутся те люди, те регионы где скажут: у нас постройте, мы хотим, чтобы нас была высокоскоростная дорога, мы хотим чтобы у нас были рабочие места, чтобы у нас платили налоги, - сказал тогда Игорь Руденя. Напомним, что проект пока находится на согласовании и должен быть готов до конца 2021 года. В 2022 году под строительство начнут выкупать земли, а запустить магистраль планируют к 2027 году.

Предполагается, что максимальная скорость поездов, которые будут носиться по ней, составит до 400 км/ч.

Будут пущены такие поезда: Москва – Санкт-Петербург; Москва – Тверь; Санкт-Петербург – Великий Новгород.

В Тверской области будет создано четыре новых железнодорожных станции: Выползово, Садва, Логовежь, Новая Тверь.

В последних пояснениях к проекту ВСЖМ на сайте Минэконразвития РФ есть описание, как эта дорога будет проходить по нашему региону.

Приводим выдержки оттуда:

«От границы Новгородской области ВСЖМ-1 следует по территории Бологовского района Тверской области … до д. Хотилово, которую обходит с восточной стороны и далее пересекает автомобильную дорогу М-10 «Россия» в районе ее 328-го километра. В районе пересечения ВСЖМ-1 с существующим направлением железной дороги «Бологое – Валдай» планируется строительство станции Выползово ВСМ.

Далее по территории Вышневолоцкого района ВСЖМ-1 следует параллельно автомобильной дороге М-11 «Нева» с западной стороны на удалении 1500 – 2000 метров до реки Цна... По ходу своего движения на участке от реки Цна до г. Торжок ВСЖМ-1 пересекает реки… ; автомобильную дорогу М-10 «Россия» в районе д. Большая Киселёнка...

В месте пересечения оси ВСЖМ-1 с существующей железной дорогой по направлению «Торжок – Лихославль» в районе г. Торжок планируется строительство станции Логовежь ВСМ...

Далее от д. Романово трасса пересекает реку Тверца... и далее, пересекая автомобильную дорогу М-10 «Россия» в районе деревни Поддубки, следует по территории Заволжского сельского поселения Калининского района между деревнями Городня и Ширяково в направлении деревни Щербово. После прохождения д. Щербово ось трассы пересекает реку Волга по направлению к д. Рябеево и проходит далее между деревнями Шигалово и Опарино с восточной стороны лесного массива и далее, пересекая Старицкое шоссе, следует прямолинейно, обходя с северо-восточной стороны деревню Даниловское, по направлению к д. Игнатово.

В районе д. Курово планируется размещение станции Новая Тверь ВСМ…

Далее ось трассы проходит между жилой застройки деревень Игнатово и Обухово... и следует южнее деревень Поминово и Осекино в направлении главного хода Октябрьской железной дороги...

От д. Кузьминка ВСЖМ-1 следует параллельно существующей железной дороге в удалении 200 – 300 метров и далее пересекает ее в районе д. Козлово. После пересечения главного хода Октябрьской железной дороги ось трассы пересекает автомобильную дорогу М-11 «Нева» и продолжает свое движение восточнее нее на удалении 600 – 900 м. На подходе к реке Шоша ВСЖМ-1 максимально приближается к автомобильной дороге М-11 «Нева» – до 150 метров. После перехода через реку Шоша ВСЖМ-1 располагается в едином коридоре с автомобильной дорогой М-11...»

Фрагмент карты - фиолетовым прочерчен путь ВСЖМ. Фото: mnp.economy.gov.ru/скрин

Один из обеспокоенных ситуацией жителей владельцев дома в деревне Даниловское Александр Беляков уверен, что если проект утвердят в том виде, в котором он есть сейчас, то в его населенном пункте придется снести порядка 50 домов. Всего их там больше 300.

- В Европе, например, не строят отдельно высокоскоростные железнодорожные магистрали, они идут параллельно скоростным автотрассам. Почему так нельзя сделать у нас? Зачем прокладывать дорогу через деревни? - недоумевает Александр.

Он также сообщил, что местные жители куда уже только ни писали коллективные письма по этому поводу, и в прокуратуру, и в правительство региона, и даже в администрацию Президента РФ.

- Все ответы сводятся примерно к одному - все будет сделано в рамках территориального планирования, установленного в РФ, - добавил Александр.

Житель СНТ «Мечта», которое, возможно, оказывается на пути дороги, Алексей рассказал, что местные жители также пишут во все госинстанции письма с надеждой на лучшее.

А лучшее - это учитывающий интересы граждан проект ВСЖМ.

Жителей можно понять, им не хочется перемещаться с обжитой территории, но перенос магистрали означает, что в таком же положении окажутся жители других населённых пунктов. А это, как говорится, на колу мочало, начинай сначала.

«КП»-Тверь» продолжить следить за развитием ситуации.