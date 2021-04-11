Минэкономразвития опубликовало проект высокоскоростной магистрали через Тверскую область

В Тверской области будут построены четыре новые железнодорожные станции
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
На сайте Министерства экономического развития Российской Федерации опубликован проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВЖСМ), участок которой пройдет через Тверскую область.
Документ пока находится на согласовании и должен быть готов до конца 2021 года. В 2022 году под строительство начнут выкупать земли, а запустить магистраль планируют к 2027 году.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Санкт-Петербург пройдет по территории четырех областей: Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, а также территориям Москвы и Санкт-Петербурга.
В Тверской области на пути следования будут построены четыре новые железнодорожные станции: Выползово, Садва, Логовежь, Новая Тверь. Максимально поезда смогут разогнаться до 400 км/ч.
Подробнее с документом и картой прохождения магистрали и планируемого размещения объектов можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития РФ.