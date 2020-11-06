Игорь Руденя ответил на вопрос о строительстве высокоскоростной железной дороги в Тверской области

Сообщения о том, что РЖД приступило к проектированию высокоскоростной железнодорожной дороги Москва - Санкт-Петербург появились в начале августа. Фото: Стопкадр из Youtube

Поздним вечером 6 ноября губернатор Игорь Руденя вновь ответил на актуальные для региона вопросы в прямом телеэфире. Одним из последних ведущая огласила вопрос о планах по строительству на территории Тверской области участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

Дело в том, что в соцсетях жители Калининского района выражают опасения, что железная дорога может пройти через их деревни.

Игорь Руденя сразу заметил, что при реализации крупных инфраструктурных проектов всегда находятся недовольные.

- Все проекты будут учитывать частную собственность, комфортное проживание граждан, и конечно мы будем прислушиваться к мнению, где прокладывать ту или иную трассу. Но если каждый будет говорить: вот здесь у меня огород, вот сюда я хожу за грибами, поэтому давайте не будем строить высокоскоростную дорогу федерального значения. Ну тогда, наверное, найдутся те люди, те регионы где скажут: у нас постройте, мы хотим, чтобы нас была высокоскоростная дорога, мы хотим чтобы у нас были рабочие места, чтобы у нас платили налоги, - сказал Игорь Руденя.

Напомним, сообщения о том, что РЖД приступило к проектированию высокоскоростной железнодорожной дороги Москва - Санкт-Петербург появились в начале августа.