Коронавирус в Твери, последние новости на 9 апреля 2021: Новая партия "Спутника V", еще 12 прививочных кабинетов и планы по ремонту казармы

Новые дозы вакцины и ожидания ремонта. Фото: ПТО и ТИА/коллаж

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 9 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 38157 случаев заражения COVID-19 (+93 за сутки).

Выздоровели 36148 человек (+98 за последние сутки).

Изолированы 1248 больных (-9).

Умерли 761 человек (+4 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12227 заболевших (+35 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2672 (+10),

Вышневолоцкий городской округ – 2107 (+8),

Ржев – 2101 (+4),

Калининский район – 1584 (+3),

Торжок – 1581 (+1),

Кимры – 1510 (0 случаев за сутки).

Бологовский район – 1003 (+3).

Прививку от коронавируса сделали 85048 жителей региона, за последние сутки – 1800 человек.

За весь период в регионе проведено 650512 лабораторных исследований тестов на COVID-19, в том числе за последние сутки - 1887.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Графика: Яндекс.

8 апреля областное правитльство сообщило, что регион поступило еще 2400 доз вакцины против коронавируса. Это, естественно, "Спутник V". Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

А к лету в регионе запланировано увеличить количество кабинетов для вакцинации от коронавируса. О таком решении рассказал 8 апреля в прямом эфире губернатор Игорь Руденя.

Глава региона сообщил, что планируется открыть еще 12 кабинетов. После этого в Верхневолжье будет 50 пунктов вакцинации.

Игорь Руденя также рассказал, что стартовала запись на вакцинацию от коронавируса через МФЦ.

Между тем, администрацией Твери принято решение провести капремонт казармы Берга (дом №45, корпус 1) на улице Спартака.

Все необходимые для организации ремонта документы переданы муниципалитетом в Фонд капитального ремонта Тверской области Напомним, 1 апреля произошло частичное обрушение стены фасада этого здания, где проживают люди. В итоге "оголился" общий на этаж туалет.

В настоящее время сотрудниками Фонда капремонта Тверской области и спецорганизацией проводится обследование здания. Администрация Твери сообщила, что ранее проведено комиссионное обследование дома. В итоге сделан чудесный вывод - расселение граждан пока не требуется.

Графика: ПТО

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