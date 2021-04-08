В Твери капитально отремонтируют поврежденную казарму на улице Спартака

Разрушенную казарму капитально отремонтируют Фото: ТИА

Администрацией Твери принято решение провести капремонт казармы Берга на улице Спартака.

Напомним, 1 апреля у многоквартирного дома № 45, корпус 1 произошло частичное обрушение фасада. В настоящее время сотрудниками Фонда капитального ремонта Тверской области и специализированной организацией проводится обследование здания. Ремонт начнется, как только будут определены объём и стоимость работ.

Необходимые документы уже переданы в Фонд капитального ремонта.

Ранее дом обследовала комиссия и пришла к выводу, что расселение граждан из дома пока не требуется.

- В случае возникновения оснований им могут быть предоставлены помещения из маневренного жилого фонда, - сообщили в администрации города.